VMA 2023: veja onde assistir, indicados e horário do prêmio da MTV

Agosto 2022: Saucy Santana - “Booty”

Setembro 2022: Stephen Sanchez - “Until I Found You”

Outubro 2022: JVKE - “golden hour”

Novembro 2022: Flo Milli - “Conceited”

Dezembro 2022: Reneé Rapp - “Colorado”

Janeiro 2023: Sam Ryder - “All The Way Over”

Fevereiro 2023: Armani White - “GOATED”

Março 2023: Fletcher - “Becky's So Hot”

Abril 2023: Tomorrow X Together - “Sugar Rush Ride”

Maio 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

Junho 2023: FLO – “Losing You”

Julho 2023: Lauren Spencer Smith - “That Part”

Que horas é começa o VMA 2023?

A cerimônia está marcada para a partir 21h.

Onde assistir o VMA 2023?

A cerimônia será transmitida no serviço de streaming Pluto TV e na TV por assinatura no canal da MTV.

Como assinar a Pluto TV?

Primeiramente acesse os canais de televisão pelo site http://www.pluto.tv. No cabeçalho do site é possível escolher entre as opções “TV Ao Vivo” ou “Sob Demand” e optar por canais ao vivo e conteúdo on demand para assistir de graça na internet.

Como assistir online ao VMA 2023?

Você pode assistir a cerimônia online através da plataforma Pluto TV.