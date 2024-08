Katy Perry é investigada por suposto crime ambiental na Espanha

Lançado em 9 de agosto, "Lifetimes" traz cenas da cantora dançando em meio às dunas.

Chamada de "Rainha do Camp" pela Vogue, Katy Perry é a sexta pessoa no mundo com mais seguidores no X (106 milhões). Na discografia, tem cinco álbuns - o sexto, 143, de Lifetimes, será lançado em setembro. Ainda como Katy Hudson, seu nome real, ela lançou seu primeiro disco em 2001.

No ano passado, a artista vendeu os direitos dos seus cinco álbuns lançados entre 2008 e 2020 para a Litmus Music pela quantia de US$ 225 milhões. Com isso, sua fortuna ficou estimada em US$ 340 milhões, segundo a Forbes.

Katy Perry, aliás, já foi confirmada no Rock in Rio deste ano. Ela vai fechar o Dia Delas (só com atrações femininas), no Palco Mundo, sexta-feira, 20 de setembro. Ela já havia se apresentado no festival em 2011 e 2015.