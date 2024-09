Taylor Swift declara apoio a Kamala Harris

Taylor Swift, uma das figuras mais influentes da cultura pop americana, declarou publicamente seu apoio à vice-presidente Kamala Harris na corrida presidencial de 2024. A declaração ocorreu logo após o debate entre Harris e o ex-presidente Donald Trump, que dominou as manchetes da noite. O endosso de Swift, feito por meio de uma postagem no Instagram, foi recebido com grande entusiasmo pelos fãs da cantora, especialmente entre os jovens eleitores. As informações são do MSNBC.

Com mais de 283 milhões de seguidores na plataforma, Swift se manifestou poucos minutos depois de Harris e Trump deixarem o palco em Filadélfia. "Assim como muitos de vocês, assisti ao debate desta noite", escreveu Swift. "Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024." A cantora ressaltou a importância da luta pelos direitos que, segundo ela, Harris tem defendido ao longo de sua trajetória.

Swift aproveitou a oportunidade para incentivar seus seguidores a se registrarem para votar, fornecendo um link para o site Vote.gov. A cantora já havia usado seu alcance para motivar o engajamento político de sua base em 2023, quando um post semelhante resultou em mais de 35 mil novos registros em um único dia. Desta vez, Swift voltou a enfatizar a importância de se combater a desinformação nas redes sociais, destacando o impacto negativo da inteligência artificial na propagação de falsas notícias e imagens distorcidas.

A aliança entre Kamala Harris e Taylor Swift é estratégica, visto que Harris busca reforçar sua base de apoio entre os jovens. Em contrapartida, a campanha de Donald Trump minimizou o impacto do endosso, com a porta-voz Karoline Leavitt alegando que o Partido Democrata "se tornou o partido da elite". Contudo, Swift, que antes mantinha uma postura mais discreta em relação à política, agora parece determinada a usar sua influência para moldar o futuro político do país.

Apoio a Biden em 2020

O endosso de Swift a Harris não é totalmente surpreendente, considerando que, em 2020, ela já havia declarado apoio à chapa Biden-Harris, embora de forma menos incisiva. No entanto, muitos fãs da cantora ficaram surpresos com o timing da declaração, já que o anúncio foi feito bem antes do que em eleições anteriores. Com seu ativismo político crescente, Swift tem se mostrado uma força poderosa no cenário eleitoral, especialmente entre as gerações mais novas.

Em sua postagem, Swift assinou como "Childless Cat Lady", uma referência às críticas feitas por JD Vance, o companheiro de chapa de Trump, sobre mulheres sem filhos. A foto que acompanhou a declaração mostrava Swift segurando seu gato de estimação, Benjamin Button. Com isso, Swift deixou claro que não pretende recuar diante de ataques pessoais, mas sim reforçar sua posição pública de forma bem-humorada.

Além de seu impacto cultural, Swift tem navegado pelo cenário político com habilidade, aproveitando sua enorme base de fãs para defender causas como o acesso ao aborto, igualdade de gênero e combate à desinformação. No debate, Harris e Trump trocaram farpas sobre esses temas, e o endosso de Swift parece ter sido uma resposta direta ao que foi discutido.

Deepfakes "apoiando" Trump

A postura de Swift contrasta fortemente com a de Donald Trump, que em diversas ocasiões elogiou a cantora, apesar de chamá-la de "liberal". Trump já elogiou amigos de Swift, como Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, o que gerou especulações sobre uma possível simpatia de Swift pelo ex-presidente. No entanto, a declaração de apoio a Harris encerra qualquer dúvida sobre onde a cantora se posiciona politicamente.

No meio de agosto, em uma publicação em sua rede social, Truth Social, Donald Trump destacou um conjunto de imagens criadas com o uso de inteligência artificial. Uma delas mostrava Taylor Swift vestida como o Tio Sam, com o título: "Taylor quer que você vote em Donald Trump". Outras mostravam uma multidão de jovens mulheres vestindo camisetas com a frase "Swifties for Trump".

Pelo menos uma das imagens, compartilhada por um influenciador aliado de Trump, foi marcada como "sátira". Trump escreveu em resposta: "Eu aceito", insinuando que teria recebido o apoio de Taylor Swift.

Declaração de Taylor Swift na íntegra

"Como muitos de vocês, eu assisti ao debate hoje à noite. Se você ainda não fez isso, agora é um ótimo momento para pesquisar as questões em pauta e as posições que esses candidatos assumem nos tópicos que mais importam para você. Como eleitora, eu me certifico de assistir e ler tudo o que posso sobre suas políticas e planos propostos para este país.

Recentemente, fui informada de que uma IA minha, falsamente apoiando a candidatura de Donald Trump à presidência, foi postada no site dele. Isso realmente evocou meus medos em relação à IA e os perigos de disseminar desinformação. Cheguei à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade.

Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los. Acho que ela é uma líder talentosa e com mão firme, e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Fiquei muito animada e impressionada com a escolha dela de Tim Walz como vice, que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher sobre seu próprio corpo há décadas.

Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. A sua pesquisa é totalmente sua e a escolha é sua para fazer. Também quero dizer, especialmente para quem vai votar pela primeira vez: Lembre-se de que, para votar, você precisa estar registrado! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente. Vou colocar o link de onde se registrar e as datas e informações sobre votação antecipada nos meus stories.

Com amor e esperança,

Taylor Swift

Solteirona sem filhos"