O que esperar do Rock in Rio 2024? EXAME participou do evento-teste do festival

Falta pouco para o Rio de Janeiro cair em festa com o início do Rock in Rio. Os aeroportos já estão mais agitados que o normal, assim como comércio e o trânsito na região da Barra da Tijuca. A cidade maravilhosa já sente a chegada dos turistas e se prepara para o festival, que celebra seus 40 anos em 2024.

Para garantir que a festa seja uma experiência marcante ao público, a organização realizou o evento-teste na Cidade do Rock nesta quarta-feira, 11, e ofereceu um vislumbre do que o festival reserva para os próximos dias.

A "degustação" do festival reuniu pelo 20 mil convidados — a EXAME entre eles — e contou com shows de artistas como Xande de Pilares, Cat Dealers, The Clevel Band e a banda Barão Vermelho. Embora os cantores estivessem dando os toques finais antes das apresentações oficiais, eles aproveitaram o momento para conquistar as pessoas com seus hits e deixá-las ansiosas por mais.

O evento também destacou novas instalações que vão expandir as alternativas de entretenimento. Algumas delas foram elaboradas para homenagear importantes nomes da música nacional e outras para inaugurar a nova fase do evento. Por outro lado, o experimento evidenciou a necessidade de certas correções para evitar problemas nos sete dias de festival.

A EXAME se juntou a um grupo restrito de visitantes que conheceu a Cidade do Rock dias antes do início do festival. Veja o que encontramos por lá:

O que muda no Rock in Rio de 2024?

O Rock in Rio abriu as portas para o público do evento-teste às 16h. Para surpreender os convidados e influenciadores, a organização programou para o início do experimento uma apresentação da "Esquadrilha Céu". As aeronaves sobrevoaram a Cidade do Rock e prenderam a atenção das pessoas com acrobacias sincronizadas, com direito à trilha-sonora e fumaça colorida. Mesmo a performance sendo apenas um ensaio, ela foi suficiente para despertar curiosidade sobre a apresentação oficial.

A Esquadrilha volta ao Rock in Rio em 21 de setembro, sábado, dia que será dedicado à música brasileira. Uma das principais atrações da data será Ivete Sangalo, que tem show marcado no Palco Sunset.

Os visitantes que se preparam para aproveitar os shows dos headliners e dos artistas mais populares talvez não enfrentem tantos perrengues. Em 2024, os organizadores do Rock in Rio mudaram as dimensões dos Palco Mundo e Palco Sunset e, agora, as duas áreas estão localizadas em pontos estratégicos e extensos para que o deslocamento dos fãs entre as apresentações seja facilitado. Tanto o Palco Mundo quanto o Sunset terão relevância semelhantes em termos de line-up.

Assim como nas edições anteriores, a Cidade do Rock também conta com infraestrutura para mobilidade de pessoas com deficiência. Várias ativações, estandes e lojas possuem rampas de acesso para cadeirantes.

Espaço Favela

Outro destaque da edição especial é o Espaço Favela. O retorno desta atração foi anunciada no início do ano pela Rock World, empresa responsável pelo festival, para elevar a participação de músicos e profissionais das comunidades cariocas. Com uma decoração colorida e lúdica, o ambiente reproduz no palco as moradias das favelas, mas com um aspecto mais acolhedor e festivo — sem alusão às mazelas desses locais.

O Espaço Favela também receberá dois grandes telões para melhorar a experiência visual dos espectadores e sincronização das caixas de som com o New Dance Order, o espaço dedicado à música eletrônica. A proposta é oferecer uma experiência semelhante às rodas de samba. No evento-teste, essa agitação foi promovida pelo show de Xande de Pilares. O cantor retornará ao festival em 19 de setembro. O Espaço Favela também receberá outros artistas como TZ da Coronel, Hariel e Belo.

Novidades na Cidade do Rock

Além dos palcos, o Rock in Rio terá mudanças em vários pontos da Cidade do Rock. O tradicional Rock District cede espaço ao Global Village, uma área que recria cenários de diversos destinos ao redor do mundo. Por lá, três áreas temáticas oferecem experiências únicas: um pub londrino, uma doceria e um bar de samba carioca. Esses ambientes proporcionam uma imersão cultural e gastronômica, celebrando as tradições dos seis continentes.

O Rock in Rio também homenageia a cantora Rita Lee, que morreu em 2023, com um espaço dedicado à rainha do rock. O Boulevard Olímpico foi rebatizado como Boulevard Rita Lee. Este espaço, que é transformado a cada dois anos para o Rock in Rio, passou por uma grande reforma, incluindo a construção de um bosque com 970 árvores, brinquedos infantis, aparelhos de ginástica, quadras esportivas e novo mobiliário urbano, segundo informações da Prefeitura do Rio de Janeiro.

O Parque Olímpico, que conecta arenas, terraços e o “Live Site” em frente à Lagoa de Jacarepaguá, foi revitalizado para se tornar um parque público natural de 36 mil metros quadrados. As melhorias incluem novas quadras esportivas e praças, além da reforma do skate park, da praça molhada e dos pisos coloridos. Também foram instalados bicicletários, aparelhos de ginástica e brinquedos infantis — que proporcionaram alívio para muitos pais que levaram seus filhos ao evento.

Além disso, a edição de 40 anos do Rock in Rio programou a apresentação de um musical sobre a história do festival ao longo das décadas.

Para encerrar cada noite, as luzes do Palco Mundo foram testadas e houve um espetáculo de fogos de artifício, um visual que se repetirá ao fim de cada dia de shows. Os convidados também puderam aproveitar os cinco brinquedos da Cidade do Rock, que vão da montanha-russa à tirolesa, oferecendo muita adrenalina e ótimas oportunidades para fotos.

Mudanças climáticas preocupam os organizadores

A abertura do evento-teste ocorreu sob uma onda de calor intensa, com o Rio de Janeiro registrando uma temperatura recorde de quase 40°C. As previsões indicam que o calor continuará até o fim do festival.

Em meio ao tempo seco e quente, o staff responsável pelo controle das filas de entrada demonstrou despreparo na orientação aos visitantes. Muitos deles ficaram perdidos entre os diferentes corredores de acesso ao festival, sem receber informações sobre faixas destinadas a homens e mulheres e as equipes credenciadas. A falta de coordenação e agilidade entre os funcionários resultou em longas filas e congestionamento nos portões embaixo do Sol forte.

No entanto, a organização considerou os riscos à saúde provocados pelas ondas de calor. Por isso, a Cidade do Rock agora dispõe de inúmeros pontos de hidratação para garantir ingestão de água a todos os visitantes. Serão 176 bebedouros distribuídos pelo festival. Para encontrá-los, basta procurar a identificação no alto dos contêineres brancos.

Criada em 2023, a Lei Federal Ana Benevides estabelece a obrigatoriedade de distribuição de água potável em eventos públicos e privados. A legislação foi instituída após a morte de Ana Benevides, de 23 anos, devido a estresse térmico durante um show de Taylor Swift no Engenhão.

Com base nessa lei, o Rock in Rio permitirá a entrada de garrafas de água transparentes, com tampa e capacidade de 500 ml. Garrafas tipo squeeze não serão autorizadas.

Embora os participantes possam querer caprichar nos looks para as redes sociais, é aconselhável optar por roupas e calçados leves devido ao calor. A entrada de protetor solar é incentivada e permitida.

Quais são os dias do Rock in Rio 2024?

O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Veja as principais atrações do Rock in Rio 2024

O festival contará com a presença de grandes nomes da música, incluindo Imagine Dragons, OneRepublic, Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey. Esses artistas, conhecidos por seus talentos e sucessos internacionais, prometem trazer performances inesquecíveis ao palco.

