Anitta lança sandália no estilo 'brasilcore' em parceria com Kenner; veja os modelos

Três vezes indicada ao VMA, uma vez ao Grammy e na 54ª posição da Bilbord Global. Essa é só uma parte da carreira de Anitta, que já se tornou um ícone brasileiro reconhecido mundialmente. Para além da música, no entanto, a cantora coleciona parcerias com diversas marcas — Nubank, Shein, Ambev entre elas. Nesta quinta-feira, 22, dando seguimento a suas famosas colaborações, Anitta anunciou um coleção inteira de sandálias da Kenner, inspiradas em seus gostos e carreira.

"Kenner é uma das minhas paixões de adolescência. A marca sempre esteve muito presente na estética do funk carioca e é objeto de desejo na cena até hoje. Ou seja, essa collab tem tudo a ver com o meu universo, especialmente agora", contou a artista à EXAME. "Para essa coleção, mergulhei super no universo criativo deles e amei esse equilíbrio que encontramos, entre o meu DNA e o da marca. Escolhi cada detalhe dessa collab, tudo nela tem um dedo meu".

A cantora, que possui canções em português, inglês e espanhol, tem trabalhado duro para se tornar um fenômeno internacional — e deve ganhar ainda mais alcance em setembro, quando se apresenta para o mundo todo no intervalo da primeira partida da NFL no Brasil, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Coleção com 'brasilcore'

Para trazer aspectos bem característicos da carreira de Anitta, a marca criou modelos e detalhes que contam um pouco dos gostos e da trajetória da cantora na música. A “Rakka from Rio” é uma sandália exclusiva que sobrepõe uma tira colorida a já existente na tradicional Rakka, representando o biquíni à mostra no short de cintura baixa – estética adotada pela estrela global em looks emblemáticos. Outra peça é a “Kyra from Rio”, que também ganhou um novo design remetendo ao biquíni “asa delta”.

Anitta acompanhou todo o processo de idealização das sandálias em conjunto com a marca. Para ela, era importante que além de detalhes que refletissem seu DNA, os modelos também trouxessem um estilo 'brasilcore'. "O Brasil é tão grande e diverso que enxergo um milhão de estéticas dentro desse ‘core’. Mas eu diria que ‘brasilcore’ tem muito a ver com as facetas do nosso país que o mundo está conhecendo mais a fundo", contou ela à EXAME. "O funk, o samba, o passinho, o nosso cinema… Acho que tudo isso faz parte de um universo de referências e expressões artísticas incríveis, que desenham nossa imagem para o mundo".

A nova coleção conta com quatro modelos exclusivos e outros de linhas já existentes com um toque especial de Anitta. No total, são 33 variações de cores que propõem um mergulho na estética urbana. A borracha que compõe o solado passa por um processo de vulcanização – mesmo mecanismo de formação dos pneus de automóveis. Esse fator confere, além do peso característico, uma maior vida útil aos calçados. Na composição também são adicionadas sobras de materiais da própria fabricação, garantindo maior sustentabilidade.

Feitas de EVA, as palmilhas são desenvolvidas com fórmulas próprias no laboratório da companhia para garantir a flexibilidade e a densidade ideais e proporcionar o toque macio.

Os modelos já estão disponíveis no site oficial da marca e variam entre R$ 219 e R$ 439.