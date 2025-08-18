VMA 2025 terá performances de Sabrina Carpenter, J Balvin e outros; saiba quando acontece

O VMA 2025 já tem as suas primeiras apresentações confirmadas. O evento será realizado no UBS Arena, em Nova York, no dia 7 de setembro, e será apresentado por LL Cool J.

Entre os artistas confirmados, Sabrina Carpenter se destaca com oito indicações, incluindo Vídeo do Ano por sua música “Manchild”. Ela retorna ao palco do VMA após um grande 2024.

Também estão confirmados DJ Snake e J Balvin, que vão fazer sua estreia no evento com uma performance ao vivo de “Noventa”. J Balvin ainda apresentará sua música “Zun Zun”, que conta com participações especiais.

Premiações e Homenagens

Outro destaque será o rapper Busta Rhymes, que será premiado com o “Rock the Bells Visionary Award” em reconhecimento à sua carreira de mais de duas décadas.

Ricky Martin também será homenageado com o “Latin Icon Award”, retornando ao VMA 26 anos após sua performance icônica de 1999.

E para completar, Alex Warren e Sombr vão estrear na premiação, trazendo novos talentos para o palco.

Transmissão e Acessibilidade: MTV, CBS e Paramount+

O VMA 2025 será transmitido ao vivo pela MTV, CBS e também estará disponível para streaming no Paramount+ nos Estados Unidos, garantindo que mais pessoas possam acompanhar o evento em diferentes plataformas.