Turnê de Marisa Monte: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços e como comprar

Marisa Monte anunciou nesta semana as datas de início da pré-venda e da venda geral dos ingressos para sua turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, que passará por seis capitais brasileiras.

A pré-venda começará na segunda-feira, 18 de agosto, e seguirá até o dia 20 de agosto, com a venda geral se iniciando no dia 20 de agosto, a partir das 14h, no site Tickets For Fun e nas bilheteiras oficiais dos locais dos shows.

Durante a pré-venda, que ocorrerá das 12h de 18 de agosto às 12h de 20 de agosto, clientes dos cartões BB Visa, do Banco do Brasil, terão 25% de desconto e poderão parcelar os ingressos em até 6x sem juros. A venda geral também oferece parcelamento de até 6x sem juros, com a opção de até 10x sem juros para clientes BB Visa.

A turnê de Marisa Monte passará por seis cidades entre outubro e dezembro, com os seguintes shows confirmados: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?

São Paulo

Quando: 8 de novembro (sábado)

Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera

Quanto: a partir de R$ 187,50

Rio de Janeiro

Quando: 1º de novembro (sábado)

Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Quanto: a partir de R$ 177,50

Belo Horizonte

Quando: 18 de outubro (sábado)

Onde: Parque Ecológico da Pampulha

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha

Quanto: a partir de R$ 140,00

Curitiba

Quando: 15 de novembro (sábado)

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches

Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília

Quando: 29 de novembro (sábado)

Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV

Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre