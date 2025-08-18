Turnê de Marisa Monte: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços e como comprar

Marisa Monte: renomada cantora e compositora brasileira fará shows em seis capitais brasileiras (Redes Sociais/Divulgação)
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15h35.
Marisa Monte anunciou nesta semana as datas de início da pré-venda e da venda geral dos ingressos para sua turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, que passará por seis capitais brasileiras.
A pré-venda começará na segunda-feira, 18 de agosto, e seguirá até o dia 20 de agosto, com a venda geral se iniciando no dia 20 de agosto, a partir das 14h, no site Tickets For Fun e nas bilheteiras oficiais dos locais dos shows.
Durante a pré-venda, que ocorrerá das 12h de 18 de agosto às 12h de 20 de agosto, clientes dos cartões BB Visa, do Banco do Brasil, terão 25% de desconto e poderão parcelar os ingressos em até 6x sem juros. A venda geral também oferece parcelamento de até 6x sem juros, com a opção de até 10x sem juros para clientes BB Visa.
A turnê de Marisa Monte passará por seis cidades entre outubro e dezembro, com os seguintes shows confirmados: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).