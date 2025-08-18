Pop

Turnê de Marisa Monte: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços e como comprar

Pré-venda de ingressos começou nesta segunda-feira, 18, e venda geral está programada para quarta-feira, 20

Marisa Monte: renomada cantora e compositora brasileira fará shows em seis capitais brasileiras (Redes Sociais/Divulgação)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15h35.

Marisa Monte anunciou nesta semana as datas de início da pré-venda e da venda geral dos ingressos para sua turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo, que passará por seis capitais brasileiras.

A pré-venda começará na segunda-feira, 18 de agosto, e seguirá até o dia 20 de agosto, com a venda geral se iniciando no dia 20 de agosto, a partir das 14h, no site Tickets For Fun e nas bilheteiras oficiais dos locais dos shows.

Durante a pré-venda, que ocorrerá das 12h de 18 de agosto às 12h de 20 de agosto, clientes dos cartões BB Visa, do Banco do Brasil, terão 25% de desconto e poderão parcelar os ingressos em até 6x sem juros. A venda geral também oferece parcelamento de até 6x sem juros, com a opção de até 10x sem juros para clientes BB Visa.

A turnê de Marisa Monte passará por seis cidades entre outubro e dezembro, com os seguintes shows confirmados: Belo Horizonte (18/10), Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12).

Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?

São Paulo

  • Quando: 8 de novembro (sábado)
  • Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera
  • Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera
  • Quanto: a partir de R$ 187,50

Rio de Janeiro

  • Quando: 1º de novembro (sábado)
  • Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro
  • Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
  • Quanto: a partir de R$ 177,50

Belo Horizonte

  • Quando: 18 de outubro (sábado)
  • Onde: Parque Ecológico da Pampulha
  • Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Curitiba

  • Quando: 15 de novembro (sábado)
  • Onde: Pedreira Paulo Leminski
  • Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília

  • Quando: 29 de novembro (sábado)
  • Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano
  • Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre

  • Quando: 6 de dezembro (sábado)
  • Onde: Parque Harmonia
  • Endereço: Av. Lourenço da Silva, 255, Praia de Belas
  • Quanto: a partir de R$ 140,00
