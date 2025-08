VMA 2025: Lady Gaga lidera indicações; confira lista completa de indicados ao prêmio

A MTV divulgou a lista completa dos indicados ao Video Music Awards 2025 (VMA), cuja cerimônia ocorrerá no dia 7 de setembro. Este ano, a grande favorita é Lady Gaga, que lidera as nomeações com 12 indicações.

Ela é seguida de perto por Bruno Mars e Kendrick Lamar, que receberam 11 indicações cada um. Rosé e Sabrina Carpenter completam o top 5, com oito indicações cada.

Além disso, artistas como Ariana Grande, The Weeknd, Billie Eilish, Charli XCX, Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus e Tate McRae também estão entre os indicados.

Principais categorias e seus indicados

Confira a seguir a lista completa dos principais indicados nas categorias mais esperadas do evento:

Vídeo do Ano

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”

Artista do Ano

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Música do Ano

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Lorde – “What Was That”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd, Playboy Carti – “Timeless”

Outras Categorias Importantes

Melhor Artista Pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Melhor Colaboração

Bailey Zimmerman com Luke Combs – “Backup Plan (Videoclipe Oficial da Stagecoach)”

Kendrick Lamar e SZA – “Luther”

Lady Gaga e Bruno Mars – “Die with a Smile”

Post Malone com Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé e Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez, Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Melhor Hip-Hop