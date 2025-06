Sabrina Carpenter lança nova música 'Manchild' e inicia nova fase da carreira

A cantora e compositora Sabrina Carpenter lançou nesta sexta-feira, 6, o single “Manchild” pela Island Records, dando início a uma nova fase em sua carreira.

A faixa foi criada em parceria com Amy Allen e produzida por Jack Antonoff, ambos colaboradores frequentes e vencedores do Grammy.

“Manchild” sucede o álbum “Short n’ Sweet”, lançado em agosto de 2024, que projetou Sabrina a novos patamares comerciais e de crítica. O disco contou com singles de grande sucesso, como “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”, que juntos acumularam bilhões de streams e entraram no Billions Club do Spotify.

Indicações e vitórias no Grammy 2025

Em 2025, Sabrina Carpenter recebeu seis indicações ao Grammy, vencendo nas categorias de Melhor Álbum Pop Vocal por “Short n’ Sweet” e Melhor Performance Pop Solo por “Espresso”.

Ela também se apresentou na premiação com um medley dos principais hits do álbum e, logo após, lançou a versão deluxe do disco, com cinco faixas extras, incluindo um dueto com Dolly Parton.

O videoclipe de “Manchild” e a nova fase da carreira

O videoclipe de “Manchild” foi lançado simultaneamente e traz imagens da artista em uma estrada deserta, sugerindo temas de recomeço e despedida.

A música já está disponível em todas as plataformas digitais e promete ser mais um sucesso na carreira de Sabrina Carpenter, que acumula mais de 47 milhões de seguidores no Instagram e é considerada uma das artistas mais promissoras da atualidade.