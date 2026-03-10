'Virgin River': quando estreia a 7ª temporada da série na Netflix?

A 7ª temporada de “Virgin River” estreia na Netflix em 12 de março de 2026. Após mais de um ano sem novos episódios, a série retorna ao catálogo do streaming com novos capítulos da história ambientada na pequena cidade fictícia que conquistou uma base fiel de fãs ao redor do mundo.

Lançada originalmente em 2019, “Virgin River” se tornou uma das séries mais duradouras da Netflix. Mesmo sem o mesmo impacto viral de produções como "Stranger Things", "Bridgerton" ou "Round 6", o drama romântico construiu um público ao longo dos anos.

A nova temporada dará continuidade à história de Mel Monroe e Jack Sheridan, protagonistas do enredo inspirado nos romances da escritora Robyn Carr.

Quando estreia a 7ª temporada de 'Virgin River'?

A Netflix confirmou que a 7ª temporada de “Virgin River” chega ao streaming em 12 de março de 2026. A data marca o retorno da série após um intervalo maior do que o habitual entre temporadas.

Nos anos anteriores, a produção manteve um ritmo relativamente constante de lançamentos, com novas temporadas sendo disponibilizadas quase todos os anos desde a estreia.

Os novos episódios devem continuar os acontecimentos mostrados nas temporadas anteriores e desenvolver os conflitos pessoais e os relacionamentos entre os moradores da pequena cidade.

História de 'Virgin River'

A trama acompanha Melinda Monroe, uma enfermeira e parteira que decide recomeçar a vida após enfrentar uma perda pessoal. Para isso, ela aceita um trabalho em Virgin River, uma pequena cidade localizada em uma região remota da Califórnia.

Ao chegar ao local, Mel percebe que a mudança não será tão simples quanto imaginava. A hospedagem prometida não existe, o médico da cidade demonstra resistência à sua presença e a comunidade inicialmente parece pouco aberta a mudanças.

Com o tempo, Mel começa a se integrar aos moradores da cidade e a reconstruir sua vida. Durante esse processo, ela conhece Jack Sheridan, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos que administra um bar local e se torna uma figura central em sua nova trajetória.

Elenco

O elenco principal da série inclui:

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe

como Mel Monroe Martin Henderson como Jack Sheridan

como Jack Sheridan Tim Matheson como Doc Mullins

A produção é baseada nos livros da escritora Robyn Carr, que inspiraram a adaptação para a televisão.