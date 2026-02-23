'Bridgerton’: o que esperar da 2 parte da 4ª temporada na Netflix?

'Bridgerton': temporada baseada no livro "Um Perfeito Cavalheiro" será concluída em fevereiro no streaming
Redatora
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21h48.
A segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreia em 26 de fevereiro, às 5h (horário de Brasília), na Netflix. A temporada foi dividida em dois blocos: os quatro primeiros episódios já estão disponíveis, e os quatro capítulos finais chegam ao catálogo em fevereiro.
O novo ano adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, e coloca Benedict Bridgerton no centro da narrativa.
A nova temporada de "Bridgerton" adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, e acompanha o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.
Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo após temporadas focadas em seus irmãos. O personagem resiste à ideia de casamento até conhecer a misteriosa “Dama de Prata” durante um baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.
A jovem, na verdade, é Sophie Baek (Yerin Ha), uma criada engenhosa com segredos e ambições próprias. A trama aposta em uma dinâmica inspirada em contos de fadas, com diferenças de classe social e encontros interrompidos.
A 4ª temporada apresenta novos nomes importantes para o enredo:
Sim. A Netflix confirmou a renovação da série para a 5ª e 6ª temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos romances da família Bridgerton.
Os quatro episódios finais da 4ª temporada chegam à Netflix em 26 de fevereiro, às 5h da manhã (horário de Brasília).
A primeira parte foi lançada em 29 de janeiro, também às 5h. Ao todo, a temporada terá oito episódios, divididos em dois blocos de quatro capítulos.
Confira o trailer: