'Bridgerton’: o que esperar da 2 parte da 4ª temporada na Netflix?

Episódios finais focam no romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek e chegam ao streaming em fevereiro

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21h48.

A segunda parte da 4ª temporada de "Bridgerton" estreia em 26 de fevereiro, às 5h (horário de Brasília), na Netflix. A temporada foi dividida em dois blocos: os quatro primeiros episódios já estão disponíveis, e os quatro capítulos finais chegam ao catálogo em fevereiro.

O novo ano adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, e coloca Benedict Bridgerton no centro da narrativa.

Qual é a história da 4ª temporada de 'Bridgerton'?

A nova temporada de "Bridgerton" adapta o livro "Um Perfeito Cavalheiro", de Julia Quinn, e acompanha o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek.

Interpretado por Luke Thompson, Benedict assume o protagonismo após temporadas focadas em seus irmãos. O personagem resiste à ideia de casamento até conhecer a misteriosa “Dama de Prata” durante um baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.

A jovem, na verdade, é Sophie Baek (Yerin Ha), uma criada engenhosa com segredos e ambições próprias. A trama aposta em uma dinâmica inspirada em contos de fadas, com diferenças de classe social e encontros interrompidos.

Quem são os novos personagens da nova temporada?

A 4ª temporada apresenta novos nomes importantes para o enredo:

  • Sophie Baek (Yerin Ha): criada engenhosa que assume a identidade da Dama de Prata no baile de máscaras e desperta o interesse de Benedict.
  • Lady Araminta Gun (Katie Leung): viúva duas vezes, determinada a casar ao menos uma das filhas durante a temporada social.
  • Rosamund Li (Michelle Mao): filha mais velha de Araminta, ambiciosa e decidida a conquistar Benedict.
  • Posy Li (Isabella Wei): irmã mais nova de Rosamund, frequentemente ofuscada pela mãe.

'Bridgerton' terá continuação?

Sim. A Netflix confirmou a renovação da série para a 5ª e 6ª temporadas, garantindo a continuidade da adaptação dos romances da família Bridgerton.

Quando estreia a segunda parte de 'Bridgerton' 4?

Os quatro episódios finais da 4ª temporada chegam à Netflix em 26 de fevereiro, às 5h da manhã (horário de Brasília).

A primeira parte foi lançada em 29 de janeiro, também às 5h. Ao todo, a temporada terá oito episódios, divididos em dois blocos de quatro capítulos.

Confira o trailer:

yt thumbnail
