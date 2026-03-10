Netflix deixa de investir na marca de Meghan Markle

A Netflix deixou de ser uma das investidoras da As Ever, marca de estilo de vida criada por Meghan Markle, a duquesa de Sussex. A empresa de streaming informou que a parceria fazia parte do lançamento inicial do projeto e que a marca agora seguirá de forma independente.

A informação foi confirmada por um porta-voz da plataforma à revista Variety.

A As Ever foi lançada há cerca de 11 meses e estreou com uma linha de produtos que inclui chás, geleias, mel e misturas para bolos. O lançamento aconteceu no mesmo período da série “With Love, Meghan”, produzida pela Netflix, em que a duquesa recebe convidados para cozinhar e conversar sobre estilo de vida.

Segundo a empresa, a colaboração ajudou a viabilizar o início do projeto, mas o plano sempre foi que Meghan conduzisse a marca de forma autônoma.

Marca seguirá de forma independente

Em nota, representantes da Netflix afirmaram que a parceria teve como objetivo ajudar a concretizar a proposta da marca, inspirada no interesse de Meghan por transformar momentos cotidianos em experiências mais especiais.

De acordo com os representantes, a As Ever registrou crescimento rápido desde a estreia e agora vai caminhar "com as próprias pernas".

Série 'With Love, Meghan' pode não continuar

A decisão de encerrar o investimento ocorre em um momento de incerteza sobre o futuro da série “With Love, Meghan”. O programa teve duas temporadas com oito episódios cada, lançadas em março e agosto de 2025, além de um especial de Natal exibido no final do mesmo ano.

Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente o cancelamento da produção.

Durante uma conferência da revista Fortune, Meghan afirmou que continua explorando diferentes formatos para conteúdos relacionados ao seu trabalho. Segundo ela, existe interesse em encontrar maneiras mais rápidas e diretas de compartilhar receitas e dicas, além do formato tradicional de programas mais longos.

Já em entrevista anterior à Variety, o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, chegou a destacar a influência cultural de Meghan Markle, afirmando que a duquesa costuma gerar forte impacto no comportamento do público.

Ele citou como exemplo a repercussão do trailer do documentário “Harry & Meghan”, lançado em 2022, quando peças de roupa e objetos que apareciam nas imagens teriam esgotado rapidamente em lojas ao redor do mundo.