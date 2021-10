O impacto da série Round 6 nos resultados da Netflix

A gigante do streaming Netflix divulga seus resultados do terceiro trimestre na tarde desta terça-feira. Os números vêm na esteira da euforia em torno do sucesso da série sul-coreana Round 6, que já foi assistida por mais de 100 milhões de assinantes do serviço de streaming.

Round 6 já é a maior série de todos os tempos da Netflix e tem atraído assinantes para o serviço, o que pode fazer com que a empresa ultrapasse a expectativa de adicionar 3,5 milhões de assinantes no trimestre. A expectativa é fechar o trimestre com 212,7 milhões de assinantes, aumento de 9% em um ano. Já a receita deve ficar em 7,47 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A série é a expressão mais bem-sucedida da estratégia da Netflix para enfrentar a crescente concorrência no setor. Enquanto assiste ao avanço de novos players como Disney+, HBO Max e Apple TV, a empresa aposta na oferta de conteúdo local diversificado, o que tem rendido um crescimento de sua popularidade na Ásia e na América Latina. Somente 74 milhões dos 209 milhões de assinantes da plataforma vivem nos Estados Unidos e no Canadá.

A Netflix continua como a grande líder do mercado de streaming, uma performance atribuída a sua oferta diversificada de conteúdo, feita com pesados investimentos. Só no primeiro semestre de 2021, investiu 8 bilhões de dólares em conteúdo, aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A força do conteúdo da Netflix se reflete no fato de a empresa ter recebido impressionantes 44 prêmios este ano no Emmy Awards.

Ainda assim, a gigante do streaming tem visto o ritmo de crescimento de assinantes cair. O que se explica pelo aumento da concorrência e também pelo relaxamento das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do coronavírus.

Os resultados apresentados hoje vão indicar por quanto tempo a rota escolhida pela empresa consegue mantê-la na liderança a uma distância segura de seus adversários.