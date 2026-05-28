Como ficou o Grupo B na classificação da Libertadores

Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h57.
A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.
O Coquimbo Unido garantiu a primeira colocação com 10 pontos.
O Tolima ficou com a segunda vaga também com 8 pontos, superando o Nacional no critério de desempate — o time colombiano terminou em terceiro com a mesma pontuação, mas com saldo inferior.
O Universitario encerrou com 6 pontos e foi eliminado.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Coquimbo Unido
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|V-D-V-V-D
|2
|Tolima
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|1
|D-V-V-D-E
|3
|Nacional
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|9
|-2
|V-D-D-E-V
|4
|Universitario
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|6
|-1
|D-V-D-E-E