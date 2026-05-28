Como ficou o Grupo B na classificação da Libertadores

A fase de grupos da Conmebol Libertadores chegou ao fim e definiu os 16 classificados para as oitavas de final, além dos times que seguem na competição pela via da Sul-Americana.

Grupo B

O Coquimbo Unido garantiu a primeira colocação com 10 pontos.

O Tolima ficou com a segunda vaga também com 8 pontos, superando o Nacional no critério de desempate — o time colombiano terminou em terceiro com a mesma pontuação, mas com saldo inferior.

O Universitario encerrou com 6 pontos e foi eliminado.