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Irã pede à Fifa vistos múltiplos para jogadores durante Copa do Mundo

Seleção terá jogos nos EUA, mas se prepara no México após mudanças logísticas aprovadas pela Fifa

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h43.

A Federação Iraniana de Futebol afirmou nesta quinta-feira, 28, estar confiante de que a Fifa ajudará na obtenção de vistos de múltiplas entradas para os Estados Unidos, permitindo que jogadores da seleção iraniana, sediados no México, consigam disputar a Copa do Mundo.

“A Fifa deve garantir a emissão de um visto de múltiplas entradas para que os jogadores possam entrar nos Estados Unidos e retornar ao México”, disse o presidente da federação, Mehdi Taj, em vídeo divulgado pela mídia local.

A seleção do Irã havia planejado inicialmente ficar baseada em Tucson, no Arizona, mas anunciou no sábado a mudança do centro de treinamento para Tijuana, no México, cidade na fronteira com os EUA, após aprovação da Fifa.

Mesmo sediada no México, a equipe terá seus três jogos da fase de grupos em território americano: contra a Nova Zelândia em Los Angeles, contra a Bélgica novamente em Los Angeles e diante do Egito em Seattle.

Impasse de vistos e logística do torneio

A decisão de manter a base fora dos Estados Unidos está relacionada a preocupações com o processo de emissão de vistos e possíveis restrições de entrada para a delegação iraniana.

A federação ainda tenta garantir um modelo de autorização que permita entradas e saídas frequentes entre México e EUA durante a competição.

O dirigente também comentou a situação do atacante Sardar Azmoun, uma das principais estrelas da equipe, que ficou fora da lista inicial de convocados.

Azmoun, com passagem por clubes como Bayer Leverkusen e Roma, já foi alvo de críticas da mídia estatal iraniana após manifestações públicas de apoio a protestos no país.

Taj afirmou não ter informações atualizadas sobre a situação do jogador, enquanto parte da imprensa esportiva local especula uma possível reintegração antes do fechamento das listas para o Mundial.

*Com AFP

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