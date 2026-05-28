Irã pede à Fifa vistos múltiplos para jogadores durante Copa do Mundo

A Federação Iraniana de Futebol afirmou nesta quinta-feira, 28, estar confiante de que a Fifa ajudará na obtenção de vistos de múltiplas entradas para os Estados Unidos, permitindo que jogadores da seleção iraniana, sediados no México, consigam disputar a Copa do Mundo.

“A Fifa deve garantir a emissão de um visto de múltiplas entradas para que os jogadores possam entrar nos Estados Unidos e retornar ao México”, disse o presidente da federação, Mehdi Taj, em vídeo divulgado pela mídia local.

A seleção do Irã havia planejado inicialmente ficar baseada em Tucson, no Arizona, mas anunciou no sábado a mudança do centro de treinamento para Tijuana, no México, cidade na fronteira com os EUA, após aprovação da Fifa.

Mesmo sediada no México, a equipe terá seus três jogos da fase de grupos em território americano: contra a Nova Zelândia em Los Angeles, contra a Bélgica novamente em Los Angeles e diante do Egito em Seattle.

Impasse de vistos e logística do torneio

A decisão de manter a base fora dos Estados Unidos está relacionada a preocupações com o processo de emissão de vistos e possíveis restrições de entrada para a delegação iraniana.

A federação ainda tenta garantir um modelo de autorização que permita entradas e saídas frequentes entre México e EUA durante a competição.

O dirigente também comentou a situação do atacante Sardar Azmoun, uma das principais estrelas da equipe, que ficou fora da lista inicial de convocados.

Azmoun, com passagem por clubes como Bayer Leverkusen e Roma, já foi alvo de críticas da mídia estatal iraniana após manifestações públicas de apoio a protestos no país.

Taj afirmou não ter informações atualizadas sobre a situação do jogador, enquanto parte da imprensa esportiva local especula uma possível reintegração antes do fechamento das listas para o Mundial.

*Com AFP