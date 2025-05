Virada Cultural de SP 2025: veja como chegar a cada palco da zona Sul

A tão esperada Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, abrangendo diversos bairros de São Paulo. Segundo informações da prefeitura, o evento contará com mais de mil atrações, incluindo shows musicais, apresentações de stand up, espetáculos infantis, feiras de artesanato, aulas abertas e mostras de cinema espalhadas pela cidade.

Com uma programação extensa e gratuita, a Virada deve reunir um grande público local e turistas, que deverão organizar seu roteiro para aproveitar cada palco.

Para facilitar a mobilidade, a EXAME preparou um guia detalhado com as melhores opções de transporte para chegar a cada ponto do evento.

Além dos palcos montados em espaços públicos, várias unidades do Sesc oferecerão programação gratuita durante todo o final de semana. Os museus municipais e estaduais também abrirão suas portas sem cobrança de ingressos durante a Virada Cultural.

De acordo com a SPTrans, a frota de ônibus terá um aumento de 25% na circulação no domingo. Para auxiliar os passageiros, especialmente na região central, foi criado um site que indica as melhores linhas para deslocamento entre os palcos. Novas rotas foram implementadas para atender a essa demanda. Conforme a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, a CPTM funcionará ininterruptamente durante a madrugada de sábado para domingo, entre 0h e 4h.

No metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre sábado e domingo. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Como se locomover até os palcos da zona Sul durante a Virada Cultural 2025

Palco Campo Limpo

Endereço: Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 – Jardim Bom Refúgio, a 10 minutos de caminhada do Terminal Campo Limpo. O acesso também pode ser feito via metrô (linha 5-Lilás) até a Estação Campo Limpo, seguida de ônibus ou corrida de aplicativo. O terminal de ônibus próximo à estação facilita a chegada ao local, com a linha 178 descendo em frente ao palco.

Programação:

24/05 – sábado

16h30: Raquel dos Teclados

19h: Michel Teló

21h: Bicho de Pé

25/05 – domingo

10h30: CRIA (Infantil)

12h: Falamansa

14h30: Turma do Pagode

17h: Luísa Sonza

Intervalos: DJ Afro Tati

Palco M Boi Mirim

Localização: Avenida Luiz Gushiken, 500 – Jardim Vergueiro. O acesso ao local é mais prático de ônibus. Para quem prefere o metrô, a estação mais próxima é Santo Amaro (linha 5-Lilás).

Programação:

24/05 – sábado

17h: Pablo

19h: Beto Barbosa

21h: Forró Balancear

25/05 – domingo

10h30: Patati Patatá

13h30: João Gomes

15h30: Pixote

18h: Veigh

Intervalos: DJ Bia Bless

Palco Jardim Myrna (Capela do Socorro)

Endereço: Avenida Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945 – Jardim Myrna. O ônibus é o meio de transporte mais indicado. O metrô também está disponível com as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Varginha (linha 9-Esmeralda) nas proximidades.

Programação:

24/05 – sábado

16h30: Leo e Kaique

18h30: Diogo Nogueira

21h: Rastapé

25/05 – domingo

10h30: Circo Spacial

12h30: Sampa Crew

14h30: Felipe e Rodrigo

16h30: Vitor Fernandes

Intervalos: DJ Hudson

Palco Heliópolis-Ipiranga

Localização: Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100 – Jardim Nova Parelheiros. O acesso é feito principalmente por ônibus até a Estrada da Colônia, 666, seguido por um pequeno trajeto a pé até o palco.

Programação:

24/05 – sábado

16h30: Barra da Saia

18h30: Kayblack part. Mc Caveirinha

21h: Xamã

25/05 – domingo

10h30: ABRAKBÇA – Uma Viagem pelo Mundo Mágico do Hip Hop (Infantil)

12h: Amado Batista

14h30: Luan Forró Estilizado

17h: Mc Hariel

Intervalos: DJ Daimon

Palco Parelheiros

Endereço: Avenida Almirante Delamare, 1337-1335 – Vila Heliópolis. O usuário pode optar por fazer o trajeto de ônibus ou combinar metrô com transporte por aplicativo até o terminal Sacomã, próximo à estação de metrô Sacomã (linha 2-verde).

Programação:

24/05 – sábado

17h: Entre Elas

19h: FALCÃO

21h: TETO

25/05 – domingo

10h30: Orquestra Modesta (Infantil)

12h30: João Neto e Frederico

14h30: Latino

16h30: Mumuzinho

Intervalos: DJ Dindo

Palco 7 Campos

Localização: Rua do Campo, 118 – Cidade Julia. Para quem vem do centro de São Paulo, é possível pegar o metrô até a estação Jabaquara (linha 1-azul) e seguir de ônibus até o local. Quem vem de outras regiões pode pegar ônibus direto para o palco.

Programação:

24/05 – sábado

17h: Darlan

19h: Edi Rock

21h: Xande de Pilares

25/05 – domingo

10h30: Fera Neném (Infantil)

12h30: Juliana Valiati

14h30: Jeito Moleque

16h30: Barões da Pisadinha

Intervalos: DJ Dri

Centro Cultural Grajaú

Endereço: Rua Prof. Oscár Barreto Filho, 252 – Parque América. A estação de metrô mais próxima é a Grajaú (linha 9-Esmeralda), a apenas 650 metros do palco.

Programação:

24/05 – sábado

17h: B Trem

19h: Kyan

21h: Don L

25/05 – domingo

11h: Roda de Samba da Palhaça Rubra (Infantil)

13h: Sued Silva

15h: Entre Elas

17h: Mc Don Juan

Intervalos: DJ Esteves