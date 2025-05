Virada Cultural de SP: Liniker, Bello e, Luísa Sonza estão entre as atrações; veja a programação

A Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio em São Paulo, celebrando 20 anos com uma programação rica distribuída em 21 palcos espalhados pela cidade.

Com um orçamento próximo ao do ano passado, o evento contará com R$ 54 milhões, podendo ser ampliado com recursos extras da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, alcançando os R$ 59,8 milhões investidos em 2024.

Mesmo com a redução dos recursos, a prefeitura garante que a qualidade do festival será mantida, oferecendo mais de mil apresentações. Entre os artistas confirmados estão Luísa Sonza, João Gomes, Liniker, Alceu Valença, Péricles, Michel Teló e Sepultura.

Sob o tema "20 anos em 24 horas", a expectativa é atrair um público estimado em 4,7 milhões de pessoas, superando os 4 milhões da última edição.

A descentralização permanece como característica do evento, com 16 palcos localizados em bairros periféricos e 5 no centro da capital. A Zona Sul concentra o maior número de palcos, enquanto a Zona Oeste tem a menor presença.

Veja a divisão por zonas:

Sul: 7 (Jardim Nova Parelheiros, Jardim Myrna, Parque América, Cidade Júlia, Jardim Vergueiro, Jardim Bom Refúgio e Vila Heliópolis)

Oeste: 1 (Butantã)

Leste: 6 (Sapopemba, Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaquera, Cidade Nova São Miguel e Belenzinho)

Norte: 2 (Vila Albertina e Jardim São Paulo)

Centro: 5 (Anhangabaú, Sé, Arouche, República e Patriarca)

Além dos 21 palcos principais, a Virada Cultural ocupará mais de cem espaços culturais na cidade, incluindo teatros, bares, centros culturais, bibliotecas, CEUs e outras instituições de destaque.

Entre esses, 27 CEUs funcionarão como polos culturais autônomos, com programações próprias. Dentre os confirmados estão os CEUs Aricanduva, Butantã, Caminho do Mar, Jaçanã, Parque do Carmo, São Miguel, Taipas, Vila Alpina e Vila do Sol.

A programação também se estenderá a 20 unidades do Sesc, como as localizadas na Avenida Paulista, 24 de Maio, Pompeia, Santo Amaro, Santana, Itaquera e Campo Limpo. Participarão ainda instituições renomadas, como Masp, Japan House, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, Casa das Rosas e Centro Cultural Fiesp.

Espaços independentes, como Reserva Cultural, Grupo Tokyo, Galeria Metrópole e Cineclube Cortina, também farão parte da programação.

O evento oferecerá uma variedade de atrações, que vão desde piano ao ar livre, projeções visuais, mágicos e cortejos pelas ruas até bailes populares, rodas de conversa, concertos e flash mobs, combinando elementos de tradição e inovação artística.

Qual será o esquema de segurança na Virada Cultural?

Em um comunicado, a Prefeitura afirmou que pretende manter o mesmo esquema de segurança utilizado no Carnaval, com a atuação de 9.900 agentes durante o evento. Desses, 4.200 serão policiais militares, 1.900 guardas civis e 3.860 seguranças privados.

Nos 21 palcos, o acesso será controlado por meio de revistas feitas pelos seguranças privados. A entrada de objetos cortantes, perfurantes, vidro, armas brancas, armas de fogo e fogos de artifício estará proibida.

O monitoramento contará ainda com cerca de 25 mil câmeras do programa Smart Sampa, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial para identificar pessoas com mandados de prisão em aberto.

Durante o Carnaval, o uso dessas câmeras gerou polêmica. O núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública chegou a solicitar a suspensão da medida, argumentando a necessidade de preservar o direito dos foliões à livre manifestação, sem vigilância excessiva por parte da administração municipal.

Confira a programação da Virada Cultural 2025 de SP

*A informação foi divulgada pela Prefeitura de SP e está sujeita à alteração.

Zona Sul

Campo Limpo

Jardim Bom Refúgio - R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30

16h30 - Raquel dos Teclados

19h - Michel Teló

21h - Bicho de Pé

10h30 - Cria

12h - Falamansa

14h30 - Turma do Pagode

17h - Luísa Sonza

Intervalos Dj Afro Tati

M Boi Mirim - Jardim Vergueiro

Av. Luiz Gushiken, 500

17h - Pablo

19h - Beto Barbosa

21h - Forró Balancear

10h30 - Patati Patatá

13h30 - João Gomes

15h30 - Pixote

18h - Veigh

Intervalos Dj Bia Bless

Jardim Myrna

Capela do Socorro - Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2945

16h30 - Leo e Kaique

18h30 - Diogo Nogueira

21h - Rastapé

10h30 - Circo Spacial

12h30 - Sampa Crew

14h30 - Felipe e Rodrigo

16h30 - Vitor Fernandes

Intervalos Dj Hudson

Heliópolis - Ipiranga

Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100 - Jardim Nova Parelheiros

16h30 - Barra da Saia

18h30 - Kayblack Part. Mc Caveirinha

21h - Xamã

10h30 - Abrakbça - uma Viagem pelo Mundo Mágico do Hip Hop

12h - Amado Batista

14h30 - Luan Forró Estilizado

17h - Mc Hariel

Intervalos Dj Daimon

Projeção Quebrada Viva

Parelheiros

Av. Almirante Delamare, 1337-1335 - Vila Heliópolis

17h - Entre elas

19h - Falcão

21h - Teto

10h30 - Orquestra Modesta

12h30 - João Neto e Frederico

14h30 - Latino

16h30 - Mumuzinho

Ntervalos Dj Dindo

7 Campos - Cidade Ademar

R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

17h - Darlan

19h - Edi Rock

21h - Xande de Pilares

10h30 - Fera Neném

12h30 - Juliana Valiati

14h30 - Jeito Moleque

16h30 - Barões da Pisadinha

Intervalos Dj Dri

Centro Cultural Grajaú

R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

17h b Trem

19h Kyan

21h Don Tl

11h Roda de Samba da Palhaça Rubra

13h Sued Silva

15h Entre elas

17h Mc Don Juan

Intervalos Dj Esteves

Centro Cultural Santo Amaro

Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

17h Valvula 5

19h Malvada

21h Supla

10h Coral Adoração Plena

12h Verdade Sonora

14h Leandro de Oliveira

Casa de Cultura Chico Science (Ipiranga)

Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho

17h Zambol

18h Bloco dos Bonecões

19h Ciência de Chico

21h Mundo Livre S/a

12h Zambol

15h Virada - Potencial 3

16h Rappin Hood

18h Zambol

Cc Manoel Mendonça

Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434

17h-19h-21h Dj Noite

18h Alehconvida

20h Velha Guarda do Bloco do Beco

22h Toninho Geraes

10h Ziraldo e Suas Histórias

11h Sonzando

13h Sertanejo Mix: Jovens e Eternos

Com Cida Rouxinol e Edgar Oliveira

Com Cida Rouxinol e Edgar Oliveira 15h Banda Estrela do Mar

17h Val Pinheiro

Centro Cultural Santo Amaro Júlio Guerra

Praça Floriano Peixoto, 131

13h Zé de Zilda Convida Peneira e Sonhador

15h Trio Golada e Convidados

10h Duo Para Dois Perdidos

11h Gustavo Blind

13h uma Cega na Comédia - Tatá Mendonça-stand Up

15h Luan Richard

17h Pedra Rara

Centro Cultural Culturas Negras

R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

18h Adão Negro

20h Perolas Negras: Alaide Costa, Eliana Pittman e Virginia Rosa

11h Serial Funkers

13h Banda Ultra Soul

15h Isabel Fillardis

17h Thiago Martins

Casa de Cultura m Boi Mirim

Av. Inácio Dias da Silva, S/nº - Piraporinha

17h Banda Gba Stage

19h Praise Cia de Dança

21h Caio no Samaba

10h Gritando Hc - Rock Fest

11h20 Motorrockbr - Rock Fest

12h40 Laboratori - Rock Fest

14h Black Tie - Rock Fest

15h20 Cavalo Vapor

16h40 Pavilhão 9

Biblioteca Marcos Rey

Av. Anacé, 92 - Jd. Umaziral

24/05 Jovem

11h00 Verde Perto, o Musical Ecológico

13h00 Carlos Filipe em Apuros

Biblioteca Viriato Corrêa

Rua Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

22h Nostalgia do Futuro

00h o Cinema e a Ficção Científica

02h Larp Quimera 1996

04h Café Artístico

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

16h a Zebra Sem Nome

17h30 Besouro Mutante

21h Oniri Ubuntu - Tempo de Sonho

11h Ofisa

14h30 Giros, Rodopios e Brincadeiras

16h o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

17:30 Poin

19h Casa Grande e Senzala-manifesto Musical

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Avenida Pedro Alvares Cabral, Portão 10 - Parque Ibirapuera - Entrada Gratuita

Zona Leste

Itaquera - Praça Brasil

Conj. Res. José Bonifácio -Av. Nagib Farah Maluf, S/n

17h Karol Conká

19h Rashid

21h Iza

10h30 Show da Luna

12h30 Zé Vaqueiro

15h Trio Beijo de Moça Recebe Anastácia

17h Alceu Valença

Intervalos Dj Gugu Reis

São Miguel

Av. Dep. Dr. José Aristodemo Pinotti, 20

17h The Skatalites

19h Rael

21h Ponto de Equilíbrio

10h Mundo Bita

12h Mestrinho Part. Neide Nazaré

14h30 Jonas Esticado

17h Léo Santana

Intervalos Dj Peterson

Sapopemba

Cohab Teo Teotônio Vilela - Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3547-3549

17h Yago Oproprio

19h Mc Paulin da Capital

21h Dexter

10h30 Reggae Little Lions: Música Boa Para Crianças

12h30 Exalta

14h30 Wiu

16h30 Djonga

Intervalos Dj Livea

Cidade Tiradentes

Centro de Formação Cultural - R. Inácio Monteiro, 6900 - Jardim São Paulo

17h Mc Luanna

18h Dj Od1n e Og.mks

19h Negra Li

21h Leall

12h30 Pregador Luo

14h30 César Menotti & Fabiano

17h Mc Cabelinho

Intervalos Xis

Projeção Coletivo Coletores e Fluxo das Relíquias

Guaianases

Vila Princesa Isabel - Av. Ribeirão Itaquera, 67

16h30 Trio Dona Zefa

19h Leo e Junior

21h Lexa

10h30 Bando de Régia (forró Para Crianças)

12h30 Marcelo Jeneci

14h30 Maneva

17h Péricles

Intervalos Dj Lady Brown

Belém

Belenzinho - Largo São José do Belém, 109-57

18h Renascer Praise

19h15 Anjos do Resgate

20h30 Ton Carfi

10h Sfraternidade São João Paulo Ii

11h15 Guilherme Sá

13h30 Cassiane

14h45 Soraya Moraes

16h15 Nicoli Francini

17h30 Sarah Farias

Intervalos Dj Fjay

CC São Miguel Paulista

R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

18h Trio da Lua

20h Azulinho

22h Trio Juazeiro

10h o Grande Circulo Magico - Livia Mattos

13h Maturí

15h Garotos Podres

17h Decore

CC Hip Hop Leste

R. Sara Kubitscheck, 165 a - Cidade Tiradentes

19h Prod Ader

20h de Menos Crime

21h Sandiego

22h Sidoka

10h Voltando a Ser Criança

12h Prod Ader

13h Capone Mob

14h Mc Vovó Benta ( Rúbia Sobe)

15h Poder Belico da Favela

16h Febre90's

17h Brocasito

CC São Rafael

R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

18h Mc Kety

19h Ddr

20h Mc Kitinho

21h Baile da Marcone

11h Vem Brincar Com a Gente - Viradinha

13h Embalanço Samba Rock

15h Jhayam

17h Febem

CC Raul Seixas - Itaquera

R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

11h Voltando a Ser Criança

13h Banda Severina

CC Guaianases

R. Castelo de Leça, S/n

18h Eliana de Lima

20h Adryana Ribeiro

09h Voltando a Ser Criança

15h Samba do Batefundo

17h Billy Sp

CC Itaim Paulista

R. Monte Camberela, 490

18h Dj Tonis

20h Magnata Sambarock

21h30 Dj Hum

11h "de Ferias Com Omar"- Cremosa Cia de Arte

15h Realidade Cruel

17h Rapadura

CC Vila Formosa

Av. Renata, 163 - Vila Formosa

18h Anastácia

20h Orquídeas do Brasil

11h Malabarismo Possível

13h de Férias no Sítio

15h Banda Gloria Canta Chico Buarque

17h Guinga e Livia Nestrovski

Teatro Flávio Império

R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

18h Pandega Invasão

19h Se Vira na Lona

20h Inovasamba

11h Fio Forte

14h Cabaré Tertúlia

15h Rhoda Scott

17h Hammond Grooves + Big Band + Jim Seeley

Biblioteca Raimundo de Menezes

Avenida Nordestina, 780 - Vila Americana

24/05 Infantil

11h Peripécias

13h o Saci Que Queria Voar

Bibl. Hans Christian Andersen

Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé

24/05 Infantil

10h Tempo de Primaverar

Biblioteca Lenyra Fraccarol

Praça Aroldo Daltro, 451

24/05 Infantil

11h Palhaço Não Dá Medo

13h Sementeiras

Teatro Arthur Azevedo

Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Moóca

16h Dinossauros do Brasil

17h30 Poin

21h o Avesso da Pele

11h Jogo de Imaginar

14h30 Pandega Invasão

16h Miragem na Caixa

17h30 Cortejo Margarida

19h o Veneno do Teatro

Biblioteca Cora Coralina

Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 - Guaianases

24/05 Infantil

11h Figazza Show

13h Ciranda de Mundaréu

Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Fazenda do Carmo

24/05

0h a 17h - a Magia dos Palcos

25/05

13h a 14h Mexendo nas Fábricas Samba Rock

10h a 17h Fábrica Kids – Games, Batalhas Pokémon

14h Banda Tok Batoque

Fábrica de Cultura Itaim Paulista

R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

24/05

14h Samba na Fábrica Com Cido da Toca

10h Mega Aulão Mova-se

25/05

14h Sarau Minha Arte

Fábrica de Cultura Sapopemba

R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

24/05 09h Ritbox

10h Pilates

Raiz & Ritmo

25/05 13h a 17h Tarde Cover

Fábrica de Cultura Parque Belém

Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho

24/05

10h a 17h Mostra de Dança Muvarte

25/05

09h a 17h Autoestima Brasil Fashion Week

10h a 17h Desfile Afro Modelos de Vermelhos

14h Ana de Laia

Fábrica de Cultura Vila Curuçá

R. Pedra Dourada, 65 - Jardim Robru

24/05

10h a 17h - Festival de Games

10h a 17h Colorindo na Fábrica

13h a 17h Mostra de Talentos

14h Aulão de Zumba

25/05

11h Projeto Guri

10h a 17h Festival de Games.

10h a 17h Colorindo na Fábrica

10h a 17h Festival Dia do Orgulho Nerd

Instagramável - Exposição de Miniaturas

Zona Norte

Parada Inglesa

Jardim São Paulo - Av. Luiz Dumont Villares, 1524-1552

17h Clube do Balanço

19h Xênia França

21h Mart'nália

10h30 Pequeno Cidadão

12h30 James Boogalloo Bolden

14h30 Ira!

17h Vanessa da Mata

Intervalos Dj Evelyn Cristina

Freguesia - Brasilândia

Vila Albertina - Av. Miguel Conejo, 1718

17h João Neto & Frederico

19h Toni Garrido

21h Luísa Sonza

10h30 o Diário de Mika

12h30 Grupo Katinguelê

14h30 Tássia Reis

16h30 Bk'

Intervalos Dj Vivian Marques

Centro Cultural da Juventude

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades

17h Banda Farofa Carioca

19h30 Tony Tornado e Banda Funkessência

22h Black Rio + Claudio Zoli

10h Circo Charanga

12h Ecoalaize

15h Afrodizia

17h Peixelétrico

Intervalos Dj Cranmary

Casa de Cultura Vila Guilherme

Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

11h Bando Golíardis-o Incrível Número Final

12h Capoeira Show

13h Indaíz

15h Alma Livre

17h Junior Dread

Casa de Cultura Tremembé

R. Maria Amália Lopes Azevedo, 190

17h Dj Sonora

18h Semente Regueira

20h Vaibless

21h Dj Sonora

10h a Vovó Tá On!

14h Dj Sonora

15h D´black

17h Eduardo Taddeo

18h Dj Sonora

Casa de Cultura Brasilândia

Praça Benedicta Cavalheiro, S/nº - Freguesia do ó

Dia 25/05

13h Luizão Perna Origens

15h Resenha de Crioulas

17h Chocolatte de Vila Mari

Casa de Cultura Freguesia do Ó

Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215

18h Samba na Feira

20h Social Samba Fino

22h Michael Sullivan

11h a Turma do Bob e Cat

13h Festival 50+ Rodrigo Aldý convida Cláudio Fontana, Angelo Máximo e Gilbert

17h Moacyr Franco

Teatro Alfredo Mesquita

Av. Santos Dumont, 1770 - Santana

16h o Mágico Di ó

17h30 Cortejo Margarida

20h Parabéns Sr. Presidente In Concert

11h Poesia nas Alturas

14h30 Vaiqueeuvoo

16h Raiow Rainhas

17h30 Invento Para Ventar

19h Jandira

Biblioteca Brito Broca

Avenida Mutinga, 1425 - Pirituba

24/05 Infantil

11h I-magia

13h Baú Secreto da Vovó

Biblioteca Menotti Del Picchia

Rua São Romualdo, 382 - Vila Barbosa

24/05 Infantil

11h a Menina Que Bordava Estrelas

13h Nutar - Girando pelo Fio do Tempo

Mundo Circo

Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru

11h QG Animal

12h Birita

14h Externo Intervenção

15h Parlapatões

16h Palhaço Não Dá Medo

17h Seja Luz

18h Trigêmeas

19h Tiquequê

21h Animo Festas

00h Cabaré Adulto

11h Nutar

13h 50 Razões Para Rir

14h Badulaque

15h 50 Razões Para Rir

16h o Abrazo Girafa

17h Circo Zanni

Zona Oeste

Butantã - Instituto de Previdência

Av. Pirajussara, 4122

17h Jota.pê

19h Banda Uó Part. Gaby Amarantos

21h Duda Beat

10h30 Queen Live Kids

11h30 Névula

13h Fresno

15h Dead Fish

17h Sepultura

Tendal da Lapa

R. Guaicurus, 1100 - Água Branca

17h Henrique Madeira

18h Mombojó

19h Helena Serena

21h Mariana Aydar

23h Cabaré Barrados no Baile

00h Até 05h Forró dos Ratos

09h Até 13h Primaverar

11h Circo Rock Shorts

12h Jazz Riddin

13h Menores Atos

14h Reexista

15h Black Mantra

16h Gabriel Thomaz Multi Homem

17h Lenine

Casa de Cultura Butantã

Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

17h Devotos

19h Punho de Mahin

21h Inocentes Convida Ariel

10h Salada 20 - Espetáculo Yiá Ayê

11h Maga Rude

13h Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

15h Yellowman

17h Mato Seco

Intervalos Dj Mongobeat

Centro Cultural Diversidade

R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

18h Samb'ayô

20h Getulio Abelha

10h Dj Mau Mau

11h Mc Pii

12h Lucas Navarro

14h Fernanda Coelho

15h Cabaré da Diversidade

17h Fitti

Chácara do Jockey

Av. Prof. Francisco Morato, 5300 - Vila Sonia

17h Vaiqueeuvoo

11h Encontro

13h Danilo Nunes / Carrossel de Baco

15h Aline Paes

16h30 Sarau do Charles Convida Ana Flor

Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros

24/05

11h00 de Férias no Sítio

13h00 Árvore de Histórias

Teatro Cacilda Becker

R. Tito, 295 - Lapa

16h Epifania - Intuição Cia de Dança

18h o Diário de Duas Bicicletas Grupo Ângelo Madureira+ana Catarina Vieira

21h Florestas de Odé - Cia Treme Terra

11h Aguaceiro de Menino Bentu - Cia Menina Fulô

14h Lindy Hop - That Swing Dance Company

16h Eu Só Dançarei Com Você - Cia Pé na Tábua

17h30 2.0 Requebrar - Diladim

19h Cartas Brasileiras - Raça Cia de Dança

Biblioteca Parque Villa-lobos

Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros

13h Mel Lisboa Canta Rita Lee

Museu das Culturas Indígenas

Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca

14h Encontro Com Mestres de Saberes Indígenas

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, S/nº, Pacaembu - Entrada Gratuita

Biblioteca Monteiro Lobato

Rua Gen. Jardim, 485 - Vila Buarque

24/05 - 10h Circa Margarida

Edifício Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363

Virada Cultural K-pop

Bate-papo Com Influenciadores da Cultura K-pop

Atrações Musicais e de Dança Sul-coreanos

Virada K: Karaokê (norebang) e Just Dance

Virada K-covers

Mostra Audiovisual k

Centro

Anhangabaú

17h Orquestra Helipolis + Simoninha e Luciana Mello

19h Belo

22h Silva

01h Orchestra Baobab (senegal)

04h la Delio Valdez (argentina)

06h The Skatalites (jamaica)

09h Olodum

12h Marina Lima

15h Liniker

18h João Gomes

Intervalos Aparelhagem Crocodilo

Sé

Revelando na Virada

18h Xangai

20h Banda Pífanos de Caruaru

22h Pinduca

00h Mestre Ambrósio

03h Baile do Papai - Manoel Cordeiro

06h Aguidavi do Jêje

10h Paulinho Boca de Cantor Convida Davi Moraes

12h Canta Inezita: Celia e Celma, Consuelo de Paula, Maria Alcina, Ayrton, Montarroyos

14h Lia de Itamaraca e Daúde

16h Virgínia Rodrigues

18h Elomar

Praça da Sé

Artesanato Paulista

Iguape - Instrumentos Musicais

Peruíbe - Artesanato Indígena

Guararema - Arte em Mosaico

Guarulhos - Artesanato Indígena

Culinária do Estado

Comida de Lobisomen - Joanópolis

Pão Com Linguiça - Bragança Paulista

Rojão - Ribeirão Grande

Buraco Quente - Itapevi

Carne na Lata - Redenção da Serra

Rancho do Markão - Redenção da Serra

Alambique do Décio - Guararema

Suco Zé Taiada e Maria Rapadura - Caçapava

Instalação Luminosa

Grace Passô - Festa da Luz

Mosteiro de São Bento

20h Orquestra Sinfonica Brasileira

00h Orquestra Bachiana - João Carlos Martins

08h Missa Com Apresentação de Órgão

10h Missa Solene com Orgão e Canto Gregoriano

11h45 Ofício Meridiano (oração Cantada)com Órgão e Canto Gregoriano

12h30 Fortuna e Schola Cantorum

15h Fortuna e Schola Cantorum

17h Vésperas Solene (oração Cantada) Com Órgão e Canto Gregoriano

Pátio do Colégio

Choro 24h

18h Panorama do Choro Convida Ze Barbeiro, Stanley Carvalho, Alessandro Penezzi

e Fábio Peron

20h Clube do Choro Sp Convida Quarteto Pizindim

21h50 Baile do Ribeiro

23h40 Toninho Ferragutti Quinteto

01h30 Roberta Valente Convida Vitor Angeleas, Duo Morgana Moreno e Marcelo Rosário

03h20 Querteto do André Convida Tahyna Oliveira

05h20 Choro da Leste

07h10 João Poleto Quinteto

09h Fios de Choro

10h50 Isaias e o Seus Choroes

12h50 Coletivo de Mulheres do Choro de Sp

14h40 Chorando as Pitangas Convida Alessandro Penezzi e Jc Barro

16h40 Escola de Choro de Sp

Projeção Vj Scan

Missa Dominical

10h00 Órgão de Tubos Scholacantorum

3 de Dezembro

Caminhos de Luz

Ateliê Digital Analógico

Igreja Santa Ifigênia

Projeção

Dtv.co Laser

XV

Paisagem Sonora

Florestar: a Vida é uma Utopia

Tsuda

Solar da Marquesa de Santos

Projeção Live Painting

Achiles Luciano

Chá

Instalação Luminosa

Daiara Tukano - Festa da Luz

Praça das Artes

Puzzle Gigante

Naifactory

Theatro Municipal

0h o Importante é Que a Nossa Emoção Sobreviva (1975)

Eduardo Gudin - 50 Anos do Lançamento Com Márcia, Lela Simões, Claudio Nucci ,elisa Gudin e Rappin Hood

11h00 Wanderlea Canta Choros

10h00 Alunos Edasp + Ensable Ftm

16h00 "Antes da Cena" Bate-papo - Bale da Cidade Sp

17h00 Balé da Cidade Sp - Tão Carne Quanto Pedra e Boca Abissal

Inflável Zeh Palit

Praça Ramos

Jazz 24h na Virada

18h Sintia Piccin Quinteto

20h Rochilitz Trio

22h Lucas Gomes Quarteto

00h Vinicius Chagas Trio

02h Voodoo Woman

04h Deejaaz Quinteto

06h du Kiddy Artivista & Onix Trio

08h Jazz São Paulo Street Band

10h Callegeras

12h Eliezer Inácio Quarteto

14h Gabriel Gaiado Trio

15h30 Izzy Gordon Quarteto

17h Bocato Quinteto Part. Nathy Zanelato

Intervalos Jazz na Kombi

Largo do Arouche

18h Wanessa

20h Thalma de Freitas

22h Juliana Linhares

00h Melly

02h Anelis Assumpção

04h Viviane Batidão

06h Duquesa

08h Kennya Macedo

10h Kaê Guajajara

12h Assucena

14h Josyara

16h Priscila Senna

18h Juçara Marçal

Pista Arouche Flores

118h Discopédia

00h Selvagem

06h Baile da Sodo

12h Ocupação Fervo

Projeção Coletivo Coletores

Inflável Flip

Praça da República

18h Hammond Grooves + Jim Seeley

20h Rhoda Scott

22h30 Kid Creole And The Coconuts

01h Fred Wesley

03h30 Soul Vendors & Sound Dimension

06h Brisa Trio + Michael Marning

09h James Boogallo Bolden

11h Crystal Thomas

13h Derico Sciotti

15h Tributo ao Skowa Com b Negão,thaide,trio Mocotó, a Máfia e Outros

18h Roberto de Carvalho: um Caso Sério com Johnny Hooker, Fernanda Abreu, Gabi Melim, Paulo Miklos e Outros

Inflável Enivo

Coreto da República

Intervalos

Dj Alfredelic Cremosa Vinil

Nath Grilo

Pista República

18h Mamba Negra

00h ¡súbete!

06h Capslock

12h Badsista And Friends

Projeção Dtv.co Laser

Pista Aurora

18h Submundo 808

00h Tijolo

06h Batekoo

12h Pratododia All Stars

Praça das Artes

Conservatório: Música de Câmara

20h Alunos Emmesp

22h Alunos - Emmsp - Bem Tri0 Milena Duart', Vinícius Motta, Luis Xavier

09h Grupos de Música de Câmara

11h Ópera Studio

13h Alunos - Emmsp

15h Alunos - Emmsp Vitória Rebechi, Vitor Franco, Evan Valiente

17h Ópera Studio

Praça das Artes

Sala de Ensaios

12h Alunos Edasp - Mostra Contemporâneas

14h30 Orquestra Infanto Juvenil

16h Alunos Edasp - Mostra Contemporâneas

18h30 Orquestra Sinfônica Jovem Musical

11h Alunos Edasp - Mostra Contemporâneas

13h Coro Infanto Juvenil

15h Alunos Edasp - Mostra Contemporâneas

17h30 Big Band Emmesp

Inflável Amanda Lobos - Festa da Luz

Ipiranga - Copan

Comédia 24horas

18h a Banda Que Nunca Se Viu

19h Victor Camejo - Rominho Braga - Osmar Campbell

20h Nando Vianna - Jessika Angelim - Babu Carreira

21h Patrick Maia - Pedro Pan - Gerson Carvalho

22h Lea Maria - Gui Preto - Kedny Silva

23h Carol Delgado - Denison Carvalho - Victor Ahmar

00h Marcelo Marrom - Daniel Duncan - Murilo Moraes

01h Daniel Pax Convida

02h Junior Chico - Babu Carreira - Daniel Pax

03h Lucas Moll - Igor Guimarães - Eloá Rodrigues

04h Nando Vianna - Vina Aguiar - Pedro Mendes

05h Carol Delgado - Lulys - Victor Ahmar

06h Patrick Maia - Jessika Angelim - Gabão Massud

07h Carol Delgado - Leo Bartholomeu - Victor Martim

08h Patrick Maia - Eloá Rodrigues - Pabliton Felix

09h Mau Meirelles - Gui Preto - Tuca Graça

10h Confraria Comedy

11h Bruna Louise - Luciano Guima - Mau Tavares

12h Daniel Sartorio - Rodrigo Marques- Niny Magalhães

13h Tiago Ventura - Vina Aguiar - Igor Nascimento

14h Afonso Padilha - Nil Agra - Edgar Agostinho

15h Fabio Rabin -pedro Pan - Camila Masri

16h Andy Bizzoti - Elídio Sanna - Daniel Nascimento

17h a Banda Que Nunca Se Viu

Praça Roosevelt

Monólogos

18h Hamlet:16x8 (rogério Bandeira)

21h Nasci Para Ser Dercy (grace Gianoukas)

00h Prego na Testa (htugo Possolo)

03h Frida Khalo (cristiane Tricerri)

06h Dentro do Adversário (alex Slama)

09h Memórias Póstumas de Brás Cubas (marcos Damigo)

12h Dora (sara Antunes)

15h Infância (ney Piacentini)

18h Macacos (clayton Nascimento)

SP Escola de Teatro

Ocupação Lume

Dom José Gaspar

Piano na Praça

18h Wagner Tiso

20h Leandro Cabral

22h Arrigo Barnabé

00h Cida Moreira

02h Jonathan Ferr

04h Ifatóki Maíra Freitas

06h Adriano Grineberg

08h Ze Manoel

10h Andre Mehmari

12h Hercules Gomes

14h Amilton Godoy

16h Cristovão Bastos

18h Carlos Dafé

Intervenção Altos e Baixos Feitos de Luz

Mario de Andrade

Virada Literária 24h

Mesas de Conversa Com Itamar Vieira Junior, Bruna Lombardi,

Eugênio Bucci, João Paulo Cuenca,antônio Prata, Leandro Karnal,

Simone Az, Entre Outros

Projeção

Dtv.co Laser

7 de Abril

Instalação Luminosa

Altos e Baixos Feitos de Luz

Igreja da Consolação

19h30 Coro Lírico do Theatro Municipal

16h Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

Projeção Visualfarm

São João

18h Pagode na Disciplina e Be Lourenço

19h30 Samba da Ribalta e Elizete Rosa

21h Samba do Meio Dia e Grazzi Brazil

22h30 Comunidade Samba Maria Cursi e Thobias do Vai Vai

00h Berço do Samba de São Mateus e Graça Braga

02h Fundo de Quintal

03h30 Batuque do Glicério, Biro do Cavaco e Raquel Tobias

10h30 Tempo do Onça e Afonsinho do Vai Vai

12h Jardim das Flores e Fabiana Bombom

13h30 Samba da Cultura Com Paula Izis

15h Pagode da Madrinha, Douglas Sampa e Tatty Nascimento

16h30 Samba da Vela e Vó Suzana Part. Fabiana Coza e Igor Neva

Largo do Paissandu - Cultura Popular

17h Tiririca: a Capoeira Paulista e o Batuque dos Engraxates

17h30 Grupo Samba Lenço de Mauá18h30 Samba de Bumbo Campineiro Nestão Estevam de Campinas

19h30 Samba de Bumbo de Pirapora do Bom Jesus

20h30 Grupo Cupuaçu - Ciclo de Nascimento do Boi

21h30 Grupo Treze de Maio - Samba do Cururuquara - Santana de Paranaíba

22h30 Encontro de Maracatus: Umojá, Cia Caracaxá, Baque Ct, Maracatu Agô Anama, Cia Porto de Luanda, Grupo Maracatu Bloco de Pedra, Maracatu Baque Livre, Maracatu Ilê Aláfia,

Mucambos de Raiz Nagô, Baque Atitude

23h Samba de Bumbo Grito da Noite de Santana de Parnaíba

23h30 Cordão Sucatas Ambulantes

00h Grupo Cupuaçu - Ciclo do Batizado do Boi

02h Encontro de Jongo: Jongo dos Guaianás, Candongueiros do Campo Limpo

Jongo do Coreto, Jongo Preta Bandêra, Jongo de Piquete

07h Congada de Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes

08h Congada Verde de Atibaia

09h Congada Rosa de Atibaia

10h Congada Vermelha de Atibaia

10h30 Congada Verde Periquitos de Piracaia

11h Moçambique de São Benedito - Lorena

12h Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia

13h Folia de Reis do Jardim Marajoara de Embu das Artes

14h Folia de Reis Estrela Dalva de Guaruhos

15h Congada Marinheiros de Piracaia

16h Caixeiras das Nascentes de Campinas

17h Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca de Monteiro Lobato

18h Grupo Cupuaçu - Ciclo da Morte do Boi

Projeção Coletivo Coletores / Caboclaria

Centro Cultural Olido

Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

22h Coletivo Amem - Ball Isso é Baile

11h Bernadete França e Banda

14h às 16h Sampa Charme

Patriarca

Mágica 24h

18h00 Gabriel Louchard

20h00 Edson Pardini

22h00 Maicon Clenk

00h00 Henry & Klaus

02h00 Felipe Barbieri

04h00 Edson Pardini

08h00 Ulisses Loddy

10h00 Brunno

12h00 Felipe o Mágcio

14h00 Mágico Willy

14h00 Henry Cordean

16h00 Claudio Grassi + Fernando Ventura

17h00 Mario Kaima

Prefeitura - Shopping Light

Tirolesa

Cia k

Pista Antônio Prado

18h Mari Boaventura

20h Rhr

22h Osgêmeos

00h Indus (colômbia)

02h Vermelho

04h Synthpoptroubadour

10h Banda do Metrô

12h Yannick Delass

14h Fin Del Mundo (argentina)

16h Joabe Reis

Pista Largo do Café

18h Novo Affair

00h Mariwô

06h Cdc Apresenta: Complexcity

12h Baile da Ventura

Projeção Vj Palm

Instalação Luz Que Move

Largo Misericórodia

25/05 17h Som na Rural e Cátia de França

Rua São Bento

Plantas Pulsam

Iago Mazza

Cortejos pelo Centro

18h Cortejo Voador

19h Mustache e os Apaches

20h Caminho da Saracura

21h Suno Revirante

23h Cortejo Iluminado

01h Biolumini

02h Cortejo Iluminado

03h Biolumini

04h Mustache e os Apaches

05h Biolumini

08h Charanga do França

10h Brass Bandt

13h Cortejo Voador

14h Brass Band

16h Cortejo Voador

17h Mustache e os Apaches

Polo Cultural Municipal Vila Itororó

Rua Maestro Cardim, Rua Sem Saída, N° 60 - Bela Vista

18h Ana Rafaela

20h Paulinho Moska

10h30 Pedra Branca

13h Manu Maltez

15h João Suplicy

16h Malabarismo Possível

17h Rincon Sapiência

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade

Sala Adoniran

19h Tom Zé

22h Mari Jasca

01h Karnak

04h Chico Chico

15h Made In Brazil

18h Jards Macalé

Sala Jardel Filho

20h Ficção - Vera Holtz

18h Ficção - Vera Holtz

Sala Ademar Guerra

18h Teatro Cego um Outro Olhar

20h Ossada

17h Teatro Cego um Outro Olhar

19h Ossada

Pinacoteca de São Paulo

Praça da Luz, 2, Luz

24/05 Entrada Gratuita

Oficina Experimenta! nos Ateliês

Atividade Joga Junto no Espaço Educativo

Memorial da Resistência

Largo General Osório, 66, Luz

24/05 Entrada Gratuita - Leitura Dramática “e Lá Fora o Silêncio”

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, 2, Luz

Entrada Gratuita

Mercado Municipal

R. da Cantareira, 306 - Centro Histórico

10h e 12h Trupe das Manas

Museu da Diversidade Sexual

Rua do Arouche, 24 Estação República do Metrô

Horário Estendido

Museu de Arte Sacra

Avenida Tiradentes, 676 – Luz

Horário Estendido

16h Coral no Jardim do Claustro

Visitas Guiadas Noturnas

