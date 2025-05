Virada Cultural de SP 2025: veja como chegar a cada palco do Centro

A tão esperada Virada Cultural 2025 será realizada nos dias 24 e 25 de maio, abrangendo diversos bairros de São Paulo. Segundo informações da prefeitura, o evento contará com mais de mil atrações, incluindo shows musicais, apresentações de stand up, espetáculos infantis, feiras de artesanato, aulas abertas e mostras de cinema espalhadas pela cidade.

Com uma programação extensa e gratuita, a Virada deve reunir um grande público local e turistas, que deverão organizar seu roteiro para aproveitar cada palco.

Para facilitar a mobilidade, a EXAME preparou um guia detalhado com as melhores opções de transporte para chegar a cada ponto do evento.

Além dos palcos montados em espaços públicos, várias unidades do Sesc oferecerão programação gratuita durante todo o final de semana. Os museus municipais e estaduais também abrirão suas portas sem cobrança de ingressos durante a Virada Cultural.

De acordo com a SPTrans, a frota de ônibus terá um aumento de 25% na circulação no domingo. Para auxiliar os passageiros, especialmente na região central, foi criado um site que indica as melhores linhas para deslocamento entre os palcos. Novas rotas foram implementadas para atender a essa demanda. Conforme a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, a CPTM funcionará ininterruptamente durante a madrugada de sábado para domingo, entre 0h e 4h.

No metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre sábado e domingo. As demais estações operarão apenas para desembarque.

Como se locomover até os palcos no Centro durante a Virada Cultural 2025

Sé

Um dos principais pontos do evento será a região da Praça da Sé, que contará com feira de artesanato, gastronomia e a Festa da Luz. O acesso pode ser feito pela estação Sé do metrô (Linhas 1-Azul e 3-Vermelha) ou por linhas de ônibus locais.

24/05 – sábado

18h – Xangai

20h – Banda Pífanos de Caruaru

22h – Pinduca

25/05 – domingo

00h – Mestre Ambrósio

03h – Baile do Papai – Manoel Cordeiro

06h – Aguidavi do Jêje

10h – Paulinho Boca de Cantor (tributo aos Novos Baianos)

12h – Canta Inezita: Celia e Celma, Consuelo de Paula, Maria Alcina, Ayrton Montarroyos

14h – Lia de Itamaracá e Daúde

16h – Virgínia Rodrigues

18h – Elomar com participação do Xangai

Mosteiro de São Bento

Próximo à estação São Bento (Linha 1-Azul), o palco do Mosteiro receberá apresentações musicais e religiosas. A região é atendida por várias linhas de ônibus.

24/05 – sábado

20h – Orquestra Sinfônica Brasileira

25/05 – domingo

00h – Orquestra Bachiana – João Carlos Martins

03h – Concerto de Matinas – David Terry (Reino Unido)

08h – Missa com apresentação de órgão

10h – Missa Solene com órgão e canto gregoriano

11h45 – Ofício Meridiano (oração cantada) com órgão e canto gregoriano

12h30 e 15h – Fortuna e Schola Cantorum

17h – Vésperas Solene (oração cantada) com órgão e canto gregoriano

Pateo do Collegio

Local emblemático da fundação da cidade, o Pateo do Collegio terá um palco dedicado ao choro. Fica entre as estações São Bento e Sé (Linha 1-Azul).

24/05 – sábado

18h – Panorama do Choro convida Ze Barbeiro, Stanley Carvalho, Alessandro Penezzi e Fábio Peron

19h50 – Toninho Ferragutti Quinteto

21h40 – Roberta Valente convida Vitor Angeleas, Duo Morgana Moreno e Marcelo Rosario

23h30 – Baile do Ribeiro

25/05 – domingo

01h30 – Clube do Choro SP convida Quarteto Pizindim

03h20 – Quarteto do André convida Tahyna Oliveira

05h20 – Choro da Leste

07h10 – João Poleto Quinteto

09h – Fios de Choro

11h – Coletivo de Mulheres do Choro de SP

12h50 – Isaias e seus Choroes

14h40 – Chorando as Pitangas convida Alessandro Penezzi e JC Barro

16h40 – Escola de Choro de SP

Anhangabaú

O Vale do Anhangabaú é um dos palcos mais movimentados da Virada. A estação Anhangabaú (Linha 1-Azul) oferece acesso direto.

24/05 – sábado

17h – Orquestra Heliópolis com Simoninha e Luciana Mello

19h – Belo

22h – Silva

25/05 – domingo

01h – Orchestra Baobab (Senegal)

04h – La Delio Valdez (Argentina)

06h – The Skatalites (Jamaica)

09h – Olodum

12h – Marina Lima

15h – Liniker

18h – João Gomes

Intervalos com Aparelhagem Crocodilo, Gang do Eletro, Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Jaloo e Miss Tacacá.

Praça Ramos

Dedicado ao jazz, o palco da Praça Ramos fica próximo ao Theatro Municipal e ao Vale do Anhangabaú, perto da estação República (Linha 1-Azul).

24/05 – sábado

18h – Sintia Piccin Quinteto

20h – Rochilitz Trio

22h – Lucas Gomes Quarteto

25/05 – domingo

00h – Vinicius Chagas Trio

02h – Voodoo Woman

04h – Deejaaz Quinteto

06h – Du Kiddy Artivista & Onix Trio

08h – Jazz São Paulo Street Band

10h – Callejeras

12h – Eliezer Inácio Quarteto

14h – Gabriel Gaiado Trio

15h30 – Izzy Gordon Quarteto

17h – Bocato Quinteto com participação de Nathy Zanelato

Intervalos com JAZZ NA KOMBI.

Theatro Municipal

O tradicional cartão-postal segue as mesmas recomendações de acesso da Praça Ramos.

25/05 – domingo

00h – “O importante é que a nossa emoção sobreviva” (1975) – Eduardo Gudin – 50 anos do lançamento, com Márcia, Lela Simões, Cláudio Nucci, Elisa Gudin e Rappin Hood

10h – Alunos da EDASP e Ensable FTM

11h – Wanderléa canta choros

16h – “Antes da Cena” bate-papo – Balé da Cidade de São Paulo

17h – Balé da Cidade SP – “Tão Carne Quanto Pedra” e “Boca Abissal”

Praça das Artes

Localizada na avenida São João, ao lado do Vale do Anhangabaú e do Theatro Municipal, o complexo terá dois palcos.

Sala de Ensaios (24/05 – sábado)

12h – Alunos EDASP – Mostra Contemporânea

14h30 – Orquestra Infantojuvenil

16h – Alunos EDASP – Mostra Contemporânea

18h30 – Orquestra Sinfônica Jovem Musical

Conservatório de Música de Câmara (24/05 – sábado)

20h – Alunos EMMSP

22h – Alunos EMMSP com Bem Trio Milena D’Art, Vinícius Motta, Luís Xavier

(25/05 – domingo)

09h – Grupos de música de câmara

11h – Ópera Studio

13h e 15h – Alunos EMMSP (Vitória Rebechi, Vitor Franco, Evan Valiente)

17h – Ópera Studio

São João

Na avenida São João, 667, próximo ao Theatro Municipal. O acesso é por metrô e ônibus.

24/05 – sábado

18h – Pagode Na Disciplina e Bê Lourenço

19h30 – Samba da Ribalta e Elizete Rosa

21h – Samba do Meio Dia e Grazzi Brazil

22h30 – Comunidade Samba Maria Cursi e Thobias do Vai Vai

25/05 – domingo

00h – Berço do Samba de São Mateus e Graça Braga

02h – Fundo de Quintal

03h30 – Batuque do Glicério, Biro do Cavaco e Raquel Tobias

10h30 – Tempo do Onça e Paula Izis

12h – Jardim das Flores e Fabiana Bombom

13h30 – Samba da Cultura com Douglas Sampa

15h – Pagode da Madrinha, Afonsinho BV e Tatty Nascimento

16h30 – Samba da Vela e Vó Suzana com participação de Fabiana Cozza e Igor Neva

Largo do Paissandu

Localizado próximo ao Theatro Municipal, em frente à Galeria do Rock, o palco terá programação dedicada à cultura popular brasileira. O acesso pode ser feito por ônibus ou pelas estações São Bento e República do metrô (Linha 1-Azul).

24/05 – sábado

17h – Tiririca: A Capoeira Paulista e o Batuque dos Engraxates

17h30 – Grupo Samba Lenço de Mauá

18h30 – Samba de Bumbo Campineiro Nestão Estevam de Campinas

19h30 – Samba de Bumbo de Pirapora do Bom Jesus

20h30 – Grupo Cupuaçu – Ciclo de Nascimento do Boi

21h30 – Grupo Treze de Maio – Samba do Cururuquara – Santana de Paranaíba

22h30 – Encontro de Maracatus: Umojá, Cia Caracaxá, Baque CT, Maracatu Agô Anama, Cia Porto de Luanda, Grupo Maracatu Bloco de Pedra, Maracatu Baque Livre, Maracatu Ilê Aláfia, Mucambos de Raiz Nagô, Baque Atitude e Maracatu Nação Kambinda

23h – Samba de Bumbo Grito da Noite de Santana de Parnaíba

23h30 – Cordão Sucatas Ambulantes

25/05 – domingo

00h – Grupo Cupuaçu – Ciclo do Batizado do Boi

02h – Encontro de Jongo: Jongo dos Guaianás, Candongueiros do Campo Limpo, Jongo do Coreto, Jongo Preta Bandêra, Jongo de Piquete

07h – Congada de Santa Ifigênia de Mogi das Cruzes

08h – Congada Verde de Atibaia

09h – Congada Rosa de Atibaia

10h – Congada Vermelha de Atibaia

10h30 – Congada Verde Periquitos de Piracaia

11h – Moçambique de São Benedito – Lorena

12h – Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia

13h – Folia de Reis do Jardim Marajoara de Embu das Artes

14h – Folia de Reis Estrela Dalva de Guarulhos

15h – Congada Marinheiros de Piracaia

16h – Caixeiras das Nascentes de Campinas

17h – Bonecos Pereirões e Batuque Tião Munheca de Monteiro Lobato

18h – Grupo Cupuaçu – Ciclo da Morte do Boi

Centro Cultural Olido

Situado na avenida São João, 473, ao lado da Galeria do Rock, o Olido fica próximo ao Theatro Municipal. O acesso é pela estação República do metrô (Linha 1-Azul), com uma curta caminhada.

24/05 – sábado

22h – Coletivo AMEM – Ball Isso é Baile

25/05 – domingo