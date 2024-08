‘Very Demure’: o que significa o termo que bombou no TikTok e foi parar na Justiça

Jools Lebron, uma influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, se tornou sensação da noite para o dia depois de aconselhar sobre como ser "recatado", "consciente" e "fofo" no trabalho e na vida.

A tendência ganhou força, com marcas como Verizon e Netflix trabalhando com Lebron em conteúdo patrocinado, e celebridades como Jennifer Lopez, Olivia Rodrigo e Gillian Anderson usando a frase em seus próprios vídeos.

Na semana passada, Lebron, que é trans, anunciou que o burburinho em torno de seus vídeos mudou sua vida e disse que agora pode financiar sua transição de gênero devido à sua fama na internet. Mas nem tudo aconteceu como ela esperava: Lebron postou (e depois excluiu) um TikTok com os olhos marejados revelando que ela "não registrou sua marca rápido o suficiente", segundo reportagem do Guardian.

De acordo com o TMZ, um homem no estado de Washington chamado Jefferson Bates entrou com um pedido de registro de marca registrada "Very Demure .. Very Mindful ..." em uma aparente tentativa de lucrar com o sucesso de Lebron.

"Eu queria fazer tanto pela minha família e prover minha transição, e eu simplesmente sinto que deixei a bola cair", disse Lebron no vídeo. Raluca Pop, que fundou a plataforma de mídia social Hive Social como uma alternativa ao X de Elon Musk, também se apresentou dizendo que entrou com um pedido de registro de "Very Demure Very Cutesy" na Califórnia, como um meio de solidariedade a Lebron.

Quando vi que esse outro cara tentou roubar dela, percebi que ele não registrou o restante da frase dela, 'very cutesy'", Pop disse à NBC News."E é por isso que eu fui e fiz isso", falou. Pop acrescentou que planejava transferir a marca registrada para Lebron porque "ela deveria ser a única a colher os benefícios".

Se o pedido de Bates for aprovado, Lebron não poderá usar seu slogan em mercadorias oficiais ou em conteúdo patrocinado em Washington. Isto é, a menos que ela obtenha uma marca registrada federal. E os advogados de marcas registradas estão confiantes de que Lebron pode lutar contra a alegação de Bates de "Muito recatada... Muito consciente..." e garantir seus próprios direitos, de acordo com o Guardian.

Bates, que mora em Washington, não parece ter uma conexão com Lebron, que mora em Chicago, ou com o slogan. Ambos os advogados dizem que, se a ordem de cessar e desistir não o deter, as duas partes podem estar em uma batalha jurídica.

Enquanto isso, Lebron deve monetizar o slogan como quiser. Lebron, que é porto-riquenha, está aproveitando ao máximo sua nova fama, postando conteúdo patrocinado "recatado" com a marca de cuidados capilares K18, provocando uma possível colaboração com a Netflix e aparecendo no programa Jimmy Kimmel.