Quem sai hoje do BBB 26? Enquete revela quem vai deixar a casa

O Big Brother Brasil 26 chega, nesta terça-feira, 10, à noite, à definição do seu quarto Paredão, o primeiro formado exclusivamente por participantes veteranos. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência na casa.

A votação é para eliminar, e enquetes divulgadas ao longo desta terça-feira apontam uma liderança de Sarah nas intenções de voto, enquanto Babu aparece em segundo lugar e Sol Vega mantém rejeição bem menor.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do site Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas reúnem enquetes de sites e redes sociais como Twitter, YouTube e Instagram, e costumam antecipar a tendência do resultado.

O voto é para eliminar. Assim, as maiores porcentagens indicam quem tem mais chances de deixar o programa.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 18h desta terça-feira, 10 de fevereiro:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 44,10% x Sarah 49,61% x Sol Vega 6,29%

Babu 44,10% x x Sol Vega 6,29% YouTube: Babu 41,20% x Sarah 48,20% x Sol Vega 10,60%

Babu 41,20% x x Sol Vega 10,60% Twitter: Babu 25,41% x Sarah 66,06% x Sol Vega 8,53%

Babu 25,41% x x Sol Vega 8,53% Instagram: Babu 23,07% x Sarah 69,27% x Sol Vega 7,67%

Babu 23,07% x x Sol Vega 7,67% Dados consolidados (média proporcional): Babu 35,57% x Sarah 56,89% x Sol Vega 7,54%

Na comparação com a atualização anterior, Sarah manteve a liderança com leve queda, enquanto Babu cresceu um pouco nas intenções de voto. Sol Vega segue com a menor rejeição do trio.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias depois da novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes podem acompanhar o BBB 26 com acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.