Quem sai hoje do BBB 26? Enquete revela quem vai deixar a casa

BBB: Babu, Sarah e Sol estão no paredão (Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 18h26.
O Big Brother Brasil 26 chega, nesta terça-feira, 10, à noite, à definição do seu quarto Paredão, o primeiro formado exclusivamente por participantes veteranos. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência na casa.
A votação é para eliminar, e enquetes divulgadas ao longo desta terça-feira apontam uma liderança de Sarah nas intenções de voto, enquanto Babu aparece em segundo lugar e Sol Vega mantém rejeição bem menor.
As pesquisas do site Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas reúnem enquetes de sites e redes sociais como Twitter, YouTube e Instagram, e costumam antecipar a tendência do resultado.
O voto é para eliminar. Assim, as maiores porcentagens indicam quem tem mais chances de deixar o programa.
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 18h desta terça-feira, 10 de fevereiro:
Na comparação com a atualização anterior, Sarah manteve a liderança com leve queda, enquanto Babu cresceu um pouco nas intenções de voto. Sol Vega segue com a menor rejeição do trio.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias depois da novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.
No Globoplay, assinantes podem acompanhar o BBB 26 com acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.