Pesquisa revela quais são as melhores empresas para pessoas LGBTQIA+

Muita coisa mudou desde 1969 – quando o episódio no Stonewall Inn marcou o início da luta organizada pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ e deu origem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT. Apesar das conquistas, ainda há muitos avanços necessários e urgentes em todas as áreas – inclusive no ambiente de trabalho.

No Brasil, a homofobia só se tornou crime em 2019, e pesquisas recentes ainda apontam que pelo menos 34% da população ainda enfrenta preconceito no lugar onde trabalha.

Para os profissionais LGBTQIAPN+ que procuram empresas seguras e justas para trabalhar, e para as empresas que procuram benchmarking para suas ações de diversidade, existe a pesquisa HRC Equidade BR.

Elegendo as melhores empresas brasileiras para pessoas LGBTQIA+ trabalharem

Com resultados da edição de 2024 recém divulgados, a pesquisa promovida pela fundação americana Human Rights Campaign em parceria com o Instituto +Diversidade avaliou 124 empresas.

Distribuindo pontos nas avaliações, as companhias que conseguiram pontuação máxima (79) receberam um selo de certificação, que pode ser utilizado nos esforços de recrutamento, marketing, comunicação interna e externa.

Inspirada nos mais de 20 anos de sucesso do índice de Igualdade Corporativa (CEI) utilizado por corporações dos EUA, o HRC Equidade BR examina cinco pilares:

Adoção de políticas de não discriminação

Criação de espaços respeitosos

Criação de grupos de recursos para funcionários ou conselhos de diversidade e inclusão

Oferta de treinamento e educação para todos os níveis hierárquicos sobre a pauta

Participação em atividades públicas para apoiar a inclusão da comunidade LGBTQIA+.

“É a principal ferramenta de benchmarking baseada em pesquisa que avalia a igualdade e a inclusão no ambiente de trabalho LGBTQIA+ entre empregadores no Brasil”, diz RaShawn Hawkins, diretora sênior do Programa de Igualdade no Trabalho HRC.

E onde o profissional LGBTQIA+ brasileiro pode trabalhar com mais segurança?

O documento com detalhes da metodologia e incluindo a lista completa de empresas com o Selo Equidade BR pode ser encontrado AQUI.

Entre as grandes empresas brasileiras que alcançaram o reconhecimento, destacam-se:

TIM Brasil

A operadora foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo, sendo uma das melhores empresas de telecomunicações para pessoas LGBTI+ trabalharem no Brasil.

Em 2024, a operadora também conquistou a certificação da GPTW LGBTI+.

A empresa acaba de anunciar o lançamento do Programa Carreiras de Orgulho, que contempla uma trilha de ações educativas e de desenvolvimento para potencializar a evolução da carreira de pessoas LGBTI+.

A iniciativa se soma a outras ações para o incentivo à empregabilidade, como o app Somos+, que divulga vagas e um banco de talentos afirmativos, ações educacionais e acolhimento da população LGBTI+.

O pioneirismo da TIM na agenda de Diversidade e Inclusão também se estende ao calendário de eventos.

“Trabalhamos continuamente para criar um ambiente interno onde as pessoas possam ser autênticas, se desenvolver e evoluir na carreira, além de contribuirmos para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e livre de preconceitos” explica Alan Kido, gerente executivo de Diversidade e Inclusão da TIM.

Gerdau

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, foi destaque pelo terceiro ano consecutivo.

Entre as iniciativas voltadas às pessoas LGBTI+ está o banco de talentos LGBTI+, a Semana da Diversidade, o Módulo de Capacitação para Pessoas Aliadas, a alteração do nome social, um Comitê de Diversidade, Grupos de afinidade, a trilha de formação em diversidade e inclusão e o calendário de diversidade com webinars.

Ernst&Young

A consultoria e auditoria também foi reconhecida com pontuação máxima pela pesquisa HRC Equidade BR pelo segundo ano consecutivo.

Entre as ações promovidas pela empresa estão os grupos de afinidades internos, focados exclusivamente na comunidade LGBTQIA+.

A meta da empresa é atingir 5% do público LGBTI+ em cargos de alta liderança e ao menos 10 pessoas trans no quadro de funcionários em posições de sócios e diretores até 2025.

“Nosso compromisso de ser uma empresa inclusiva e diversa é um movimento que entendemos que deve começar de dentro para fora”, ressalta Maithê Paris, líder em Diversidade, Equidade e Inclusão no Brasil e Responsabilidade Corporativa da EY para América Latina.

Ternium Brasil

A Ternium Brasil, produtora de aços, também foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo.

Para promover a inclusão, ela implementa iniciativas como o Programa Diversidade+, que cria espaços de reflexão para discutir temas como preconceitos inconscientes, liderança inclusiva, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero para todas as operações.

