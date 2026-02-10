Do pódio ao tapete vermelho: a única pessoa a ganhar Oscar e ouro olímpico

Kobe Bryant é o único nome conhecido a ter conquistado um Oscar e uma medalha de ouro olímpica ao longo da carreira. A combinação é rara porque envolve duas áreas com critérios totalmente diferentes: o prêmio mais importante do cinema e o lugar mais alto do pódio nos Jogos.

O ex-jogador de basquete foi bicampeão olímpico com a seleção masculina dos Estados Unidos, com medalhas de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012. Anos depois, ele também entraria para a história do cinema ao vencer o Oscar.

Em 2018, Bryant ganhou a estatueta de Melhor Curta-Metragem de Animação por "Dear Basketball", filme baseado em uma carta que ele escreveu ao anunciar sua aposentadoria do esporte. No projeto, o ex-jogador assina o roteiro e também faz a narração, dividindo o prêmio com o diretor e animador Glenn Keane.

Quem mais chegou perto de ter Oscar e ouro olímpico

Outros atletas com medalhas olímpicas também participaram de produções premiadas pela Academia, mas sem receber a estatueta pessoalmente.

Stephen Curry e Shaquille O’Neal foram produtores do curta documental vencedor "The Queen of Basketball". Kevin Durant, por sua vez, foi produtor de "Two Distant Strangers", que venceu na categoria de curta live-action.

Nesses casos, porém, as regras do Oscar determinam que o troféu vai apenas para os profissionais oficialmente creditados como vencedores em cada categoria — e, segundo o texto-base, esses atletas não levaram a estatueta.