Pepinos 'somem' da Islândia após receita viralizar no TikTok

Os supermercados na Islândia estão enfrentando uma escassez incomum pepinos depois que vídeos virais do TikTok desencadearam um aumento na demanda pelo legume.

Isso aconteceu depois que tiktokers fizeram vídeos com uma receita simples de salada de pepino, segundo informações da BBC.

A tendência começou com o tiktoker Logan Moffitt, conhecido online como "o cara do pepino", cujo slogan é: "Às vezes, você precisa comer um pepino inteiro", uma frase com a qual ele começa a maioria de seus vídeos.

Moffitt, que tem 5,7 milhões de seguidores na plataforma, posta um clipe fazendo uma variação de uma salada de pepino pelo menos uma vez por semana — às vezes várias vezes ao dia.

Sua popularidade disparou desde que começou a postar as receitas de salada de pepino, em julho. Existem mais de 289 milhões de clipes do TikTok relacionados a "Cara comendo pepinos". Ele já fez uma inclusive com cream cheese.



A mania do pepino tem sido tão disseminada na Islândia que os agricultores têm lutado para acompanhar o aumento meteórico da demanda, disse a associação de agricultores da Islândia, a Horticulturists’ Sales Company.

'Crise do pepino'

A diretora de marketing da Horticulturists’ Sales Company, Kristín Linda Sveinsdóttir, disse que espera que o fornecimento de pepino volte ao normal "em uma semana ou mais".

A Hagkaup, uma rede de supermercados na Islândia, disse que é normal que as vendas de pepino aumentem durante esta época do ano, quando os alunos retornam à escola, mas observou que a tendência da salada de pepino coincidiu com a duplicação das vendas do produto.



"Tudo está acontecendo ao mesmo tempo", disse Sveinsdóttir à BBC. "Esta é a primeira vez que vivenciamos algo assim".

Qual é a receita de salada de pepino viral?

Existem várias variações na receita de salada de pepino viral; a maioria é baseada na salada de pepino original de Moffitt, que contém:

Um pepino fatiado

1 1/2 colheres de sopa de molho de soja

Um pouco de molho de peixe

Colher de açúcar

Uma pitada de MSG (umami)

Muito óleo de gergelim

Um dente de alho ralado

Duas cebolinhas picadas

Sementes de gergelim torradas

Flocos de pimenta vermelha (opcional)