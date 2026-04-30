Veja setlist completa do show do The Weeknd em São Paulo

The Weeknd e Anitta (Reprodução / X )
Repórter
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h25.
Após se apresentar no Rio de Janeiro no último domingo, 26, The Weeknd chega a São Paulo, no Estádio MorumBIS, para duas apresentações nesta quinta, 30, e sexta, 1º de maio.
Ele se apresentou no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e teve como principal destaque a participação de Anitta em dois momentos do show: “São Paulo” e a estreia ao vivo de “Rio”.
A apresentação integrou a turnê "After Hours Til Dawn" no Brasil.
A faixa inédita “Rio” foi apresentada com Anitta ainda no palco e, até o momento, não tem data de lançamento confirmada nem informações oficiais sobre créditos. A música aparece como continuação direta da parceria iniciada entre os artistas em 2024.
O show começou com uma sequência direta de músicas, incluindo “Baptized in Fear”, “Open Hearts”, “Wake Me Up”, “After Hours”, “Starboy”, “Heartless”, “Faith” e “Cry for Me”.
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Na sequência, vieram os momentos de maior repercussão: a entrada de Anitta em “São Paulo”, o interlúdio “Until We’re Skin & Bones” e, em seguida, a estreia de “Rio”, também com participação da cantora.
A segunda metade retomou o repertório mais amplo do artista, com faixas como “Take My Breath”, “Sacrifice”, “How Do I Make You Love Me?”, “Can’t Feel My Face” e “Lost in the Fire”, mantendo o equilíbrio entre hits e músicas mais recentes.