Show do The Weeknd em SP é nesta quinta; veja horário e onde é

The Weeknd: pontapé inicial no Brasil aconteceu no Rio, com Anitta como trunfo especial da noite (Paras Griffin/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h30.
Após se apresentar no Rio de Janeiro no último domingo, 26, The Weeknd chega a São Paulo, no Estádio MorumBIS, para duas apresentações nesta quinta, 30, e sexta, 1º de maio.
As apresentações integram a turnê "After Hours Til Dawn" no Brasil.
Conhecido por transformar arenas e estádios em experiências visuais imersivas, The Weeknd deve repetir no país o espetáculo que já passou por outros mercados da América Latina.
A turnê é baseada na fase recente do artista, reunindo músicas dos álbuns After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, em uma narrativa que mistura futurismo, drama e pop sombrio.
Se existe um instante cercado de expectativa, ele atende por “São Paulo”. A parceria entre The Weeknd e Anitta, lançada em 2024, virou um marco para os fãs brasileiros e ser o momento especial nas apresentações nacionais.
The Weeknd e Anitta performando “São Paulo” juntos no segundo show da #AfterHoursTilDawnTour no México. ❤️🔥 pic.twitter.com/tSc21Qscbt
— The Weeknd Brasil (@SiteTheWeekndBR) April 22, 2026
Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.
Para o dia 30, em São Paulo, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.
Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.
A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.
São Paulo
30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h
São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h