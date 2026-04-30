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Show do The Weeknd em SP é nesta quinta; veja horário e onde é

Cantor se apresenta nesta quinta-feira, 30, no estádio MorumBIS com Anitta

The Weeknd: pontapé inicial no Brasil aconteceu no Rio, com Anitta como trunfo especial da noite (Paras Griffin/Getty Images)

The Weeknd: pontapé inicial no Brasil aconteceu no Rio, com Anitta como trunfo especial da noite (Paras Griffin/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h30.

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Após se apresentar no Rio de Janeiro no último domingo, 26, The Weeknd chega a São Paulo, no Estádio MorumBIS, para duas apresentações nesta quinta, 30, e sexta, 1º de maio.

As apresentações integram a turnê "After Hours Til Dawn" no Brasil.

Espetáculo imersivo

Conhecido por transformar arenas e estádios em experiências visuais imersivas, The Weeknd deve repetir no país o espetáculo que já passou por outros mercados da América Latina.

A turnê é baseada na fase recente do artista, reunindo músicas dos álbuns After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, em uma narrativa que mistura futurismo, drama e pop sombrio.

Ápice do show

Se existe um instante cercado de expectativa, ele atende por “São Paulo”. A parceria entre The Weeknd e Anitta, lançada em 2024, virou um marco para os fãs brasileiros e ser o momento especial nas apresentações nacionais.

Setlist do show do The Weeknd no Brasil

  1. Baptized in Fear
  2. Open Hearts
  3. Wake Me Up
  4. After Hours
  5. Starboy
  6. Heartless
  7. Faith
  8. Cry for Me
  9. São Paulo com Anitta
  10. Until We’re Skin & Bones (Interlude)
  11. Rio (NOVA MÚSICA) com Anitta
  12. Take My Breath
  13. Sacrifice
  14. How Do I Make You Love Me?
  15. Can't Feel My Face
  16. Lost in the Fire
  17. Timeless
  18. Often
  19. Given Up on Me
  20. I Was Never There
  21. Given Up on Me
  22. The Hills
  23. Creepin'
  24. Niagara Falls
  25. One of the Girls
  26. Stargirl Interlude
  27. Out of Time / Midnight Pretenders (snippet/intro)
  28. I Feel It Coming
  29. Die for You
  30. Is There Someone Else?
  31. Wicked Games
  32. Call Out My Name
  33. The Abyss
  34. Professional
  35. Save Your Tears
  36. Less Than Zero
  37. Blinding Lights
  38. Without a Warning
  39. House of Balloons
  40. Moth to a Flame

Setlist show de abertura Anitta

  1. Meia Noite
  2. Desgraça
  3. Mandinga
  4. Vai Dar Caô
  5. Savage Funk
  6. Joga Pra Lua
  7. Cria de Favela
  8. Sabana
  9. Lose Ya Breath
  10. Bota Um Funk
  11. Choka Choka
  12. Sua Cara
  13. Bola Rebola
  14. Vai Malandra
  15. Onda Diferente
  16. Favela Chegou
  17. Rave de Favela
  18. Boys Don't Cry

Ainda tem ingressos? 

Quem deixou para decidir na última hora ainda pode respirar aliviado. Os shows do canadense The Weeknd no Brasil seguem com ingressos disponíveis, embora a situação varie de acordo com a cidade e o setor escolhido.

Para o dia 30, em São Paulo, setores como pista e cadeira superior ainda contam com lugares, enquanto arquibancadas e cadeiras inferiores apresentam baixa disponibilidade ou já estão esgotados em parte das datas. Todos os pacotes VIP para a data também não estão mais disponíveis.

Já o show do 1º de maio, no feriado, aparece como "esgotado" na Ticketmaster.

Onde comprar ingressos?

A venda oficial acontece pela Ticketmaster Brasil. A recomendação é evitar plataformas paralelas e revendas informais, especialmente perto dos shows, quando golpes costumam aumentar.

Onde serão e qual o horário dos shows?

São Paulo
30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h

São Paulo
1º de maio de 2026 (sexta-feira)
Local: Estádio MorumBIS
Abertura dos portões: 16h
Horário previsto do show: 21h

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