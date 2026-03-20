Lollapalooza Brasil 2026: veja possível setlist do show do Deftones

Deftones: banda de metal é um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de março de 2026 às 05h01.
A banda de metal Deftones será um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil.
Destaque no primeiro dia de festival, os californianos já são veteranos dos palcos brasileiros, com passagens em 2001, 2007, 2009, 2011 e 2015.
Agora, o grupo liderado por Chino Moreno está em um momento de forte retomada com o lançamento do álbum "Private Music" no ano passado, sucesso crítico e comercial que liderou os charts de Álbuns de Rock da Billboard.
Para os fãs da banda que estarão presentes no Autódromo de Interlagos ou acompanhando o show pelos canais de transmissão, existe uma curiosidade grande sobre quais músicas dos 10 álbuns de estúdio o Deftones irá apresentar.
Seguindo a lógica dos outros dois shows já realizados na América Latina, também no Lollapalooza, a setlist deve incluir faixas do "Private Music" e hits já consolidados da banda, como "Change (In the House of Flies)" e "Be Quiet and Drive (Far Away)".
Neste domingo, 15, a setlist apresentada no Lollapalooza Argentina foi a seguinte:
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Na apresentação em Santiago, no Chile, a setlist apresentada na última sexta-feira, 13, foi praticamente a mesma:
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