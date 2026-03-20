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Lollapalooza Brasil 2026: veja possível setlist do show do Deftones

A setlist deve incluir faixas do novo álbum, 'Private Music', e hits já consolidados da banda, como 'Change (In the House of Flies)' e 'Be Quiet and Drive (Far Away)'

Deftones: banda de metal é um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil (Getty Images)

Deftones: banda de metal é um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil (Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de março de 2026 às 05h01.

A banda de metal Deftones será um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil.

Destaque no primeiro dia de festival, os californianos já são veteranos dos palcos brasileiros, com passagens em 2001, 2007, 2009, 2011 e 2015.

Agora, o grupo liderado por Chino Moreno está em um momento de forte retomada com o lançamento do álbum "Private Music" no ano passado, sucesso crítico e comercial que liderou os charts de Álbuns de Rock da Billboard.

Para os fãs da banda que estarão presentes no Autódromo de Interlagos ou acompanhando o show pelos canais de transmissão, existe uma curiosidade grande sobre quais músicas dos 10 álbuns de estúdio o Deftones irá apresentar.

Seguindo a lógica dos outros dois shows já realizados na América Latina, também no Lollapalooza, a setlist deve incluir faixas do "Private Music" e hits já consolidados da banda, como "Change (In the House of Flies)" e "Be Quiet and Drive (Far Away)".

Confira a setlist do Deftones no Lollapalooza Argentina

Neste domingo, 15, a setlist apresentada no Lollapalooza Argentina foi a seguinte:

  • Be Quiet and Drive (Far Away)
  • my mind is a mountain
  • locked club
  • Diamond Eyes
  • Rocket Skates
  • Sextape
  • Swerve City
  • Rosemary
  • ecdysis
  • Headup
  • infinite source
  • Hole in the Earth
  • Change (In the House of Flies)
  • Genesis
  • milk of the madonna

Bis:

  • Cherry Waves
  • My Own Summer (Shove It)
  • 7 Words

Confira a setlist do Deftones no Lollapalooza Chile

Na apresentação em Santiago, no Chile, a setlist apresentada na última sexta-feira, 13, foi praticamente a mesma:

  • Be Quiet and Drive (Far Away)
  • my mind is a mountain
  • locked club
  • Diamond Eyes
  • Rocket Skates
  • Sextape
  • Swerve City
  • Rosemary
  • ecdysis
  • infinite source
  • cut hands
  • Hole in the Earth
  • Change (In the House of Flies)
  • Genesis
  • milk of the madonna

Bis:

  • Cherry Waves
  • My Own Summer (Shove It)
  • 7 Words
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