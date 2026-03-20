Lollapalooza Brasil 2026: veja possível setlist do show do Deftones

A banda de metal Deftones será um dos headliners desta sexta-feira, 20, no Lollapalooza Brasil.

Destaque no primeiro dia de festival, os californianos já são veteranos dos palcos brasileiros, com passagens em 2001, 2007, 2009, 2011 e 2015.

Agora, o grupo liderado por Chino Moreno está em um momento de forte retomada com o lançamento do álbum "Private Music" no ano passado, sucesso crítico e comercial que liderou os charts de Álbuns de Rock da Billboard.

Para os fãs da banda que estarão presentes no Autódromo de Interlagos ou acompanhando o show pelos canais de transmissão, existe uma curiosidade grande sobre quais músicas dos 10 álbuns de estúdio o Deftones irá apresentar.

Seguindo a lógica dos outros dois shows já realizados na América Latina, também no Lollapalooza, a setlist deve incluir faixas do "Private Music" e hits já consolidados da banda, como "Change (In the House of Flies)" e "Be Quiet and Drive (Far Away)".

Confira a setlist do Deftones no Lollapalooza Argentina

Neste domingo, 15, a setlist apresentada no Lollapalooza Argentina foi a seguinte:

Be Quiet and Drive (Far Away)

my mind is a mountain

locked club

Diamond Eyes

Rocket Skates

Sextape

Swerve City

Rosemary

ecdysis

Headup

infinite source

Hole in the Earth

Change (In the House of Flies)

Genesis

milk of the madonna

Bis:

Cherry Waves

My Own Summer (Shove It)

7 Words

Confira a setlist do Deftones no Lollapalooza Chile

Na apresentação em Santiago, no Chile, a setlist apresentada na última sexta-feira, 13, foi praticamente a mesma:

Be Quiet and Drive (Far Away)

my mind is a mountain

locked club

Diamond Eyes

Rocket Skates

Sextape

Swerve City

Rosemary

ecdysis

infinite source

cut hands

Hole in the Earth

Change (In the House of Flies)

Genesis

milk of the madonna

Bis: