Grammy 2026: Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Bad Bunny estão entre os indicados; veja lista

O Grammy Awards divulgou nesta sexta-feira, 7 de novembro, as indicações para sua 68ª edição, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2026.
Kendrick Lamar é o artista com mais indicações nesta edição, acumulando 9 nomeações. Em seguida, Lady Gaga recebe 7 indicações, enquanto Leon Thomas, Bad Bunny e Sabrina Carpenter aparecem em 6 categorias cada.
Caetano Veloso e Maria Bethânia também se destacam, sendo indicados na categoria de Melhor Álbum de Música Global, com o álbum "Caetano e Bethânia Ao Vivo".
Entre as novidades desta edição, estão duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Com isso, os discos de country poderão ser nomeados tanto nas categorias Tradicional quanto Contemporâneo. Ao todo, o Grammy 2026 contará com 95 categorias.
Veja a lista completa de indicados ao Grammy
Gravação do ano
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- The Subway - Chappell Roan
Álbum do ano
- SWAG - Justin Bieber
- MAYHEM - Lady Gaga
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
- GNX - Kendrick Lamar
- MUTT - Leon Thomas
- CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator
Música do ano
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- APT. - ROSÉ, Bruno Mars
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- DtMF – Bad Bunny
- luther - Kendrick Lamar & SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
Artista revelação
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor gravação dance/eletrônica
- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER - KAYTRANADA
- VOLTAGE - Skrillex
- End Of Summer - Tame Impala
Melhor álbum de rock
- private music - Deftones
- I quit - HAIM
- From Zero - Linkin Park
- NEVER ENOUGH - Turnstile
- Idols - YUNGBLUD
Melhor música de rock
- As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)
- Caramel (Sleep Token)
- Glum (Hayley Williams)
- NEVER ENOUGH (Turnstile)
- Zombie (YUNGBLUD)
Melhor álbum de rap
- Clipse: Let God Sort Em Out
- GloRilla: GLORIOUS
- JID: God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar: GNX
- Tyler, the Creator: CHROMAKOPIA
Melhor música de rap
- Anxiety - Doechii
- The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire
- Sticky - Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF - GloRilla
- tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay