Grammy 2026: Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Bad Bunny estão entre os indicados; veja lista

Cerimônia do maior prêmio da indústria da música está marcada para 1º de fevereiro

Grammy 2026: Sabrina Carpenter é um dos artistas indicados ao prêmio ( Kevin Winter/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13h41.

Última atualização em 7 de novembro de 2025 às 13h49.

O Grammy Awards divulgou nesta sexta-feira, 7 de novembro, as indicações para sua 68ª edição, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2026.

Kendrick Lamar é o artista com mais indicações nesta edição, acumulando 9 nomeações. Em seguida, Lady Gaga recebe 7 indicações, enquanto Leon Thomas, Bad Bunny e Sabrina Carpenter aparecem em 6 categorias cada.

Caetano Veloso e Maria Bethânia também se destacam, sendo indicados na categoria de Melhor Álbum de Música Global, com o álbum "Caetano e Bethânia Ao Vivo".

Entre as novidades desta edição, estão duas novas categorias: Melhor Capa de Álbum e Melhor Álbum de Country Tradicional. Com isso, os discos de country poderão ser nomeados tanto nas categorias Tradicional quanto Contemporâneo. Ao todo, o Grammy 2026 contará com 95 categorias.

Veja a lista completa de indicados ao Grammy

Gravação do ano

  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • APT. - ROSÉ, Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • luther - Kendrick Lamar & SZA
  • The Subway - Chappell Roan

Álbum do ano

  • SWAG - Justin Bieber
  • MAYHEM - Lady Gaga
  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  • Man’s Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
  • GNX - Kendrick Lamar
  • MUTT - Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Música do ano

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • APT. - ROSÉ, Bruno Mars
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • DtMF – Bad Bunny
  • luther - Kendrick Lamar & SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish

Artista revelação

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor gravação dance/eletrônica

  • No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap - Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER - KAYTRANADA
  • VOLTAGE - Skrillex
  • End Of Summer - Tame Impala

Melhor álbum de rock

  • private music - Deftones
  • I quit - HAIM
  • From Zero - Linkin Park
  • NEVER ENOUGH - Turnstile
  • Idols - YUNGBLUD

Melhor música de rock

  • As Alive As You Need Me To Be (Nine Inch Nails)
  • Caramel (Sleep Token)
  • Glum (Hayley Williams)
  • NEVER ENOUGH (Turnstile)
  • Zombie (YUNGBLUD)

Melhor álbum de rap

  • Clipse: Let God Sort Em Out
  • GloRilla: GLORIOUS
  • JID: God Does Like Ugly
  • Kendrick Lamar: GNX
  • Tyler, the Creator: CHROMAKOPIA

Melhor música de rap

  • Anxiety - Doechii
  • The Birds Don't Sing - Clipse, Pusha T & Malice and John Legend & Voices Of Fire
  • Sticky - Tyler, The Creator, GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • TGIF - GloRilla
  • tv off - Kendrick Lamar and Lefty Gunplay
