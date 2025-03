Banda argentina gera polêmica ao projetar imagem de Milei como figura demoníaca em festival; assista

A banda Dum Chica, de Buenos Aires, causou controvérsia ao exibir uma projeção audiovisual no palco do Lollapalooza que retratava o presidente da Argentina, Javier Milei, com presas, boca ensanguentada e chifres de cabra.

Durante a apresentação, o palco foi coberto por sacos de lixo, e a sequência se encerrou com a explosão da cabeça do presidente argentino, gerando ampla repercussão nas redes sociais.

O vídeo, com pouco mais de um minuto, viralizou rapidamente entre os presentes no festival realizado no Hipódromo de San Isidro. O público registrou a performance e compartilhou as imagens online, desencadeando um intenso debate. Diante da polêmica, o trio Lucila Storino (voz), Juana Gallardo (baixo) e Ramiro Pampin (bateria) publicou um comunicado no Instagram, assumindo a responsabilidade pela projeção.

"Nós, como artistas, somos responsáveis pelo conteúdo apresentado durante nossa apresentação no Lollapalooza. Nem a produtora, nem o festival, nem os patrocinadores tinham conhecimento prévio do material, e somos as únicas responsáveis pela mensagem exibida."

Formada em 2021, a banda estreou no festival e aproveitou o evento para expressar seu descontentamento com o governo argentino. O vídeo foi exibido logo no início do show e sobrepôs imagens de Milei com características demoníacas sobre um fundo escuro, enquanto o palco permanecia repleto de sacos de lixo pretos.

👉Así fue el cierre de la banda Dum Chica en el Lollapalooza 2025 https://t.co/dK62mpNLMX — El Destape (@eldestapeweb) March 22, 2025

Onda de manifestações políticas no meio artístico

O episódio protagonizado pelo Dum Chica faz parte de uma crescente onda de manifestações de artistas argentinos contra Milei. Nos últimos meses, diversos músicos locais usaram os palcos para criticar o governo.

No Cosquín Rock, em fevereiro, a banda Ryan projetou uma imagem de Milei beijando Donald Trump, acompanhada da frase “Deus, me ajude a suportar este trágico amor”. Já o rapper Wos improvisou no freestyle: “Só querem o poder, mas fazem besteiras e vão perder.”

Outros artistas também se posicionaram. Patricio Sardelli, da banda Airbag, provocou o governo ao introduzir a música "Cae el Sol": “Vamos deixar toda essa merda para fora, todos esses problemas… o governo…”, arrancando aplausos do público.

A tensão entre o governo e os artistas aumentou quando Milei atacou a cantora argentina María Becerra no X por pedir apoio às vítimas dos incêndios na Patagônia. A crescente mobilização dos artistas evidencia a tensão entre o atual governo e parte do meio cultural argentino. Os palcos dos principais festivais do país têm sido usados como plataforma de protesto, refletindo o impacto das políticas de Milei no setor artístico e na sociedade.