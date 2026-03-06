Lollapalooza 2026: veja line-up completo do festival e onde assistir ao vivo

O Lollapalooza Brasil 2026 terá transmissão ao vivo pela TV e pelo streaming, permitindo acompanhar os shows diretamente de casa. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo artistas nacionais e internacionais em três dias de apresentações.

Entre os nomes confirmados estão Sabrina Carpenter, que encerra a programação da sexta-feira, 20, Chappell Roan, atração principal do sábado, 21, e Tyler, The Creator, responsável por fechar o domingo.

A agenda inclui ainda dezenas de bandas, cantores e DJs distribuídos pelos palcos ao longo do fim de semana.

Line-up do Lollapalooza 2026 por dia

A organização divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.

Sexta-feira - 20 de março

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

Edson Gomes

Men I Trust

Bunt.

Viagra Boys

DJ Diesel (Shaq)

Horsegiirl

Negra Li

Aline Rocha

Atkö

Scalene

Worst

Terraplana

Stefanie

Bruna Strait

Camila Jun

Sábado - 21 de março

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Brutalismus 3000

Marina

TV Girl

MU540

Riize

2hollis

NL!NA

Foto em Grupo

The Warning

Hamdi

Febre90s

Agnes Nunes

Varanda

Cidade Dormitório

JadsA

Blackat

Crizin da Z.O.

Marcelin o Brabo

Artur Menezes

Hurricanes

Domingo - 22 de março

Tyler, The Creator

Lorde

Turnstile

Peggy Gou

Addison Rae

Katseye

Djo

Yousuke Yukimatsu

FBC

Royel Otis

The Dare

Balu Brigada

Mundo Livre S/A

Róz

Zopelar

Idlibra

Nina Maia

Oruã

Alírio

Papisa

Analu

Jonabug

Entropia

Onde assistir ao Lollapalooza 2026 ao vivo?

O festival terá transmissão ao vivo a partir das 14h30 durante os três dias de programação. A cobertura será exibida pelos canais Multishow e BIS, com apresentações, entrevistas e bastidores direto do Autódromo de Interlagos.

No Globoplay, assinantes do plano Premium poderão acompanhar a transmissão completa e também um sinal adicional do Multishow em 4K. Quem não possui assinatura terá acesso gratuito a uma parte da programação, com alternância de sinal entre os canais a cada 30 minutos.

A TV Globo também exibirá entradas ao longo da programação e apresentará, nas madrugadas após cada dia do evento, um compilado com momentos das apresentações.

Que horas começa a transmissão do Lollapalooza 2026?

A cobertura começa às 14h30, com transmissões dos principais palcos, entrevistas com artistas e conteúdos de bastidores. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar as apresentações e a movimentação do festival direto de Interlagos.