Lollapalooza 2026: veja line-up completo do festival e onde assistir ao vivo

Festival acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com apresentações transmitidas pela TV e streaming

Lollapalooza: Festival em São Paulo reúne artistas internacionais e brasileiros (Divulgação/Lollapalooza)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h27.

O Lollapalooza Brasil 2026 terá transmissão ao vivo pela TV e pelo streaming, permitindo acompanhar os shows diretamente de casa. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo artistas nacionais e internacionais em três dias de apresentações.

Entre os nomes confirmados estão Sabrina Carpenter, que encerra a programação da sexta-feira, 20, Chappell Roan, atração principal do sábado, 21, e Tyler, The Creator, responsável por fechar o domingo.

A agenda inclui ainda dezenas de bandas, cantores e DJs distribuídos pelos palcos ao longo do fim de semana.

Line-up do Lollapalooza 2026 por dia

A organização divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.

Sexta-feira - 20 de março

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • Bunt.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel (Shaq)
  • Horsegiirl
  • Negra Li
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Sábado - 21 de março

  • Chappell Roan
  • Skrillex
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • TV Girl
  • MU540
  • Riize
  • 2hollis
  • NL!NA
  • Foto em Grupo
  • The Warning
  • Hamdi
  • Febre90s
  • Agnes Nunes
  • Varanda
  • Cidade Dormitório
  • JadsA
  • Blackat
  • Crizin da Z.O.
  • Marcelin o Brabo
  • Artur Menezes
  • Hurricanes

Domingo - 22 de março

  • Tyler, The Creator
  • Lorde
  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Djo
  • Yousuke Yukimatsu
  • FBC
  • Royel Otis
  • The Dare
  • Balu Brigada
  • Mundo Livre S/A
  • Róz
  • Zopelar
  • Idlibra
  • Nina Maia
  • Oruã
  • Alírio
  • Papisa
  • Analu
  • Jonabug
  • Entropia

Onde assistir ao Lollapalooza 2026 ao vivo?

O festival terá transmissão ao vivo a partir das 14h30 durante os três dias de programação. A cobertura será exibida pelos canais Multishow e BIS, com apresentações, entrevistas e bastidores direto do Autódromo de Interlagos.

No Globoplay, assinantes do plano Premium poderão acompanhar a transmissão completa e também um sinal adicional do Multishow em 4K. Quem não possui assinatura terá acesso gratuito a uma parte da programação, com alternância de sinal entre os canais a cada 30 minutos.

A TV Globo também exibirá entradas ao longo da programação e apresentará, nas madrugadas após cada dia do evento, um compilado com momentos das apresentações.

Que horas começa a transmissão do Lollapalooza 2026?

A cobertura começa às 14h30, com transmissões dos principais palcos, entrevistas com artistas e conteúdos de bastidores. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar as apresentações e a movimentação do festival direto de Interlagos.

