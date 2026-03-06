Lollapalooza 2026: veja line-up completo do festival e onde assistir ao vivo

Lollapalooza: Festival em São Paulo reúne artistas internacionais e brasileiros (Divulgação/Lollapalooza)
Redatora
Publicado em 6 de março de 2026 às 15h27.
O Lollapalooza Brasil 2026 terá transmissão ao vivo pela TV e pelo streaming, permitindo acompanhar os shows diretamente de casa. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo artistas nacionais e internacionais em três dias de apresentações.
Entre os nomes confirmados estão Sabrina Carpenter, que encerra a programação da sexta-feira, 20, Chappell Roan, atração principal do sábado, 21, e Tyler, The Creator, responsável por fechar o domingo.
A agenda inclui ainda dezenas de bandas, cantores e DJs distribuídos pelos palcos ao longo do fim de semana.
A organização divulgou a divisão das atrações por data. Cada dia reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos nos palcos do evento.
Sexta-feira - 20 de março
Sábado - 21 de março
Domingo - 22 de março
O festival terá transmissão ao vivo a partir das 14h30 durante os três dias de programação. A cobertura será exibida pelos canais Multishow e BIS, com apresentações, entrevistas e bastidores direto do Autódromo de Interlagos.
No Globoplay, assinantes do plano Premium poderão acompanhar a transmissão completa e também um sinal adicional do Multishow em 4K. Quem não possui assinatura terá acesso gratuito a uma parte da programação, com alternância de sinal entre os canais a cada 30 minutos.
A TV Globo também exibirá entradas ao longo da programação e apresentará, nas madrugadas após cada dia do evento, um compilado com momentos das apresentações.
A cobertura começa às 14h30, com transmissões dos principais palcos, entrevistas com artistas e conteúdos de bastidores. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar as apresentações e a movimentação do festival direto de Interlagos.