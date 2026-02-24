Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows desta sexta-feira, 20

Sabrina Carpenter: cantora está confirmada para fechar o primeiro dia do Lollapalooza 2026 pelo palco Budweiser. ( Kevin Winter/Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h45.
A organização do Lollapalooza Brasil 2026 divulgou os horários e a divisão de artistas por palcos para esta sexta-feira (20), primeiro dia do festival, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os portões abrem às 11h, e os shows começam ao meio-dia.
A programação reúne atrações distribuídas entre os palcos Budweiser, Samsung Galaxy, Flying Fish e Perry’s by Fiat.
Os horários podem sofrer alterações até a data do evento, e eventuais mudanças serão divulgadas pelos canais oficiais do festival.
No Palco Budweiser, a sexta-feira termina com o show de Sabrina Carpenter, após apresentações de Doechii e Blood Orange. No Palco Samsung Galaxy, os destaques da noite ficam por conta de Deftones e Interpol.
A sexta também traz shows de Kygo no Palco Perry’s by Fiat e de Men I Trust no Palco Flying Fish.
12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter
12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones
12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes
12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkô
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegirl
18h00 – DJ Diesel (aka Shaq)
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo