O que se sabe sobre o estado de saúde de Milton Nascimento

O cantor, compositor e multi-instrumentista Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde quinta-feira, 16, para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 17, por meio de uma nota publicada na conta oficial do artista no Instagram.

A internação de Milton ocorreu no Rio de Janeiro. A família não informou em qual hospital o artista recebe atendimento. De acordo com o comunicado, a pneumonia é uma intercorrência comum em seu atual quadro de saúde.

A nota informa que Milton Nascimento apresenta quadro estável, com evolução clínica, e recebe acompanhamento de uma equipe médica. A previsão é que o artista receba alta nos próximos dias e conclua o tratamento em casa.

O comunicado também afirma que o cantor conta com todo o suporte necessário durante a internação. Até o momento, a família não divulgou novos detalhes sobre o tratamento.

Diagnóstico de Demência

Em 2025, Milton Nascimento recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa que figura entre os tipos mais frequentes de demência. A condição é provocada pelo acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína no cérebro, o que compromete funções cognitivas, motoras e comportamentais.

O diagnóstico foi divulgado pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, em entrevista publicada pela revista Piauí, em outubro de 2025.

Na ocasião, Augusto Nascimento informou que os primeiros sinais da doença surgiram no fim de 2023. Segundo o relato, os sintomas se intensificaram ao longo de 2025 e passaram a ocorrer em conjunto com o avanço do Parkinson, diagnosticado em 2022.

Ainda em 2025, o filho do artista publicou um relato nas redes sociais com informações sobre o estado de saúde do cantor e a evolução do quadro clínico.