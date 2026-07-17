Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Netflix divulga trailer de 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'; assista

A série baseada no clássico da literatura latino-americana retorna ao streaming em 5 de agosto com sete episódios

Cem Anos de Solidão: adaptação da Netflix volta ao ar em agosto (Pablo Arellano/Netflix/Divulgação)

Cem Anos de Solidão: adaptação da Netflix volta ao ar em agosto (Pablo Arellano/Netflix/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 13h55.

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 17, o trailer oficial de "Cem Anos de Solidão: Parte 2", capítulo final da adaptação do clássico de Gabriel García Márquez.

A série retorna ao streaming em 5 de agosto com sete episódios, enquanto o desfecho será lançado em um episódio especial, com duração próxima à de um longa-metragem, em 26 de agosto.

Confira o trailer:

yt thumbnail

Confira abaixo tudo o que sabemos sobre a reta final da produção.

Quando estreia 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'?

A segunda parte estreia na Netflix em 5 de agosto com sete episódios. Diferentemente da primeira leva, a adaptação será encerrada por um capítulo especial independente, que chega ao catálogo em 26 de agosto e terá duração próxima à de um filme.

Segundo Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina, o formato foi escolhido porque a conclusão da obra de Gabriel García Márquez exigia uma estrutura maior do que a de um episódio convencional.

O que acontece na segunda parte?

Os novos episódios acompanham a transformação de Macondo, que deixa para trás os anos de fundação e passa a viver um período de modernização seguido de decadência.

Após a assinatura do armistício, a paz continua distante da cidade. Enquanto os conservadores planejam um atentado contra o coronel Aureliano Buendía, Fernanda del Carpio chega a Macondo para se casar com Aureliano Segundo.

Ao mesmo tempo, José Arcadio Segundo conecta a cidade ao restante do mundo por meio da ferrovia, abrindo caminho para a chegada da companhia bananeira, evento que acelera a queda de Macondo e o cumprimento da maldição da família Buendía.

Como será o capítulo final?

O encerramento será lançado em 26 de agosto como um episódio especial dirigido por Laura Mora. Segundo a Netflix, o capítulo tem estrutura de longa-metragem e conclui toda a adaptação audiovisual do romance.

"Cada episódio desta segunda parte é como um filme. Levamos a série para outro nível estética, narrativa e sonoramente para construir um final muito mais cinematográfico e emocional", afirmou Mora em comunicado.

O que muda em relação à primeira parte?

Em entrevista à Variety, Laura Mora afirmou que a equipe buscou elevar o nível estético, narrativo e emocional da série. Já Francisco Ramos explicou que, se a primeira parte mostrava a construção de uma utopia, a segunda acompanha sua inevitável destruição.

Segundo o executivo, Macondo ganha ainda mais protagonismo nesta etapa da história, tornando-se praticamente um personagem da narrativa.

Como foi produzida a série?

Filmada inteiramente na Colômbia e em espanhol, "Cem Anos de Solidão" é considerada pela Netflix um dos maiores projetos audiovisuais já realizados na América Latina. A adaptação contou com centenas de profissionais para recriar Macondo e foi desenvolvida com o apoio da família de Gabriel García Márquez.

A segunda parte foi dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno. Mora assina os episódios 1, 2, 5, 6 e o capítulo final, enquanto Moreno dirige os episódios 3, 4 e 7.

De acordo com a Netflix, a divisão permitiu que cada episódio tivesse identidade própria, funcionando quase como um filme independente dentro da narrativa maior.

Acompanhe tudo sobre:NetflixSériesLiteratura

Mais de Pop

Tudo o que se sabe sobre a nova temporada de 'Cem Anos de Solidão' da Netflix

Festival MADA anuncia BaianaSystem com o espetáculo 'O Mundo Dá Voltas'

Harry Styles em São Paulo: qual a provável setlist do show desta sexta-feira, 17

Chaveiro de R$ 120? Veja os preços da merch de Harry Styles no Brasil

Mais na Exame

Pop

Tudo o que se sabe sobre a nova temporada de 'Cem Anos de Solidão' da Netflix

Brasil

Durigan diz que governo avalia Lei da Reciprocidade, mas descarta retaliação aos EUA

Mundo

Terremoto de magnitude 7,3 atinge sul do México

Um conteúdo Bússola

Primeira usina solar instalada em uma comunidade entra em operação em Niterói