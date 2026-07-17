Netflix divulga trailer de 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'; assista

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 17, o trailer oficial de "Cem Anos de Solidão: Parte 2", capítulo final da adaptação do clássico de Gabriel García Márquez.

A série retorna ao streaming em 5 de agosto com sete episódios, enquanto o desfecho será lançado em um episódio especial, com duração próxima à de um longa-metragem, em 26 de agosto.

Confira o trailer:

Confira abaixo tudo o que sabemos sobre a reta final da produção.

Quando estreia 'Cem Anos de Solidão: Parte 2'?

A segunda parte estreia na Netflix em 5 de agosto com sete episódios. Diferentemente da primeira leva, a adaptação será encerrada por um capítulo especial independente, que chega ao catálogo em 26 de agosto e terá duração próxima à de um filme.

Segundo Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina, o formato foi escolhido porque a conclusão da obra de Gabriel García Márquez exigia uma estrutura maior do que a de um episódio convencional.

O que acontece na segunda parte?

Os novos episódios acompanham a transformação de Macondo, que deixa para trás os anos de fundação e passa a viver um período de modernização seguido de decadência.

Após a assinatura do armistício, a paz continua distante da cidade. Enquanto os conservadores planejam um atentado contra o coronel Aureliano Buendía, Fernanda del Carpio chega a Macondo para se casar com Aureliano Segundo.

Ao mesmo tempo, José Arcadio Segundo conecta a cidade ao restante do mundo por meio da ferrovia, abrindo caminho para a chegada da companhia bananeira, evento que acelera a queda de Macondo e o cumprimento da maldição da família Buendía.

Como será o capítulo final?

O encerramento será lançado em 26 de agosto como um episódio especial dirigido por Laura Mora. Segundo a Netflix, o capítulo tem estrutura de longa-metragem e conclui toda a adaptação audiovisual do romance.

"Cada episódio desta segunda parte é como um filme. Levamos a série para outro nível estética, narrativa e sonoramente para construir um final muito mais cinematográfico e emocional", afirmou Mora em comunicado.

O que muda em relação à primeira parte?

Em entrevista à Variety, Laura Mora afirmou que a equipe buscou elevar o nível estético, narrativo e emocional da série. Já Francisco Ramos explicou que, se a primeira parte mostrava a construção de uma utopia, a segunda acompanha sua inevitável destruição.

Segundo o executivo, Macondo ganha ainda mais protagonismo nesta etapa da história, tornando-se praticamente um personagem da narrativa.

Como foi produzida a série?

Filmada inteiramente na Colômbia e em espanhol, "Cem Anos de Solidão" é considerada pela Netflix um dos maiores projetos audiovisuais já realizados na América Latina. A adaptação contou com centenas de profissionais para recriar Macondo e foi desenvolvida com o apoio da família de Gabriel García Márquez.

A segunda parte foi dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno. Mora assina os episódios 1, 2, 5, 6 e o capítulo final, enquanto Moreno dirige os episódios 3, 4 e 7.

De acordo com a Netflix, a divisão permitiu que cada episódio tivesse identidade própria, funcionando quase como um filme independente dentro da narrativa maior.