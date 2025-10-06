'Vale Tudo': o que esperar da morte de Odete Roitman no capítulo desta segunda, 6?

O episódio da morte da vilã Odete Roitman, que vai ao ar nesta segunda-feira, 6, na novela “Vale Tudo”, promete ser um dos momentos mais marcantes da novela.

Interpretada por Débora Bloch, Odete é uma antagonista central da trama de Manuela Dias, e sua morte reacende a icônica pergunta: "Quem matou Odete Roitman?", um mistério que desafia o público desde a versão original de 1988.

O capítulo se passa em uma das suítes mais luxuosas do Copacabana Palace, onde Odete está hospedada enquanto planeja uma viagem e orienta seus aliados, especialmente Consuêlo, seu braço direito.

Durante o episódio, Odete recebe a visita de alguém cuja identidade permanece em segredo, criando um clima de suspense que culmina em seu assassinato.

Os principais suspeitos

A trama coloca sob suspeitas pelo menos três personagens principais: Maria de Fátima, que Nutre um forte rancor da vilã após ter sido abandonada em uma fábrica; Marco Aurélio, que posteriormente é preso após uma tentativa de fuga junto com Leila; e César, que também tem motivos para buscar o fim de Odete.

O envolvimento desses personagens em cenas conspiratórias e seus conflitos com Odete alimenta a expectativa e as teorias sobre o assassino.

Como revelado pela autora Manuela Dias, foram gravadas dez finais diferentes para este assassinato, envolvendo cinco suspeitos diferentes, e nem mesmo o elenco sabe quem é o verdadeiro assassino até a edição final do capítulo. Apenas o autor e o diretor artístico da novela mantêm o segredo, o que mantém o suspense intacto tanto para os atores quanto para o público.

O desfecho e a expectativa

O capítulo da morte de Odete é apenas o ponto de partida para os episódios finais da novela, cujo desfecho será planejado em 17 de outubro de 2025.

Até lá, o mistério sobre a identidade do assassino promove movimentação nas redes sociais e gera debates.