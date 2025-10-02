Pop

Quando será o último capítulo de 'Vale Tudo'?

O remake de ‘Vale Tudo’ está na sua reta final e deve chegar ao fim nas próximas semanas

Da Redação

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12h02.

A novela Vale Tudo, remake da versão original de 1985, já tem data para chegar ao fim.

A produção, adaptada por Manuela Dias, estreou em 31 de março de 2025 na faixa das 21h20 da TV Globo, substituindo Mania de Você e tornando-se a 24ª novela das 9 da emissora.

Com um elenco que conta com Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão, Vale Tudo revisita a trama que marcou gerações, atualizando-a para o contexto contemporâneo.

A abordagem da novela

A história mantém o núcleo central dos conflitos éticos e sociais, especialmente a disputa entre Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos), e a presença marcante da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

Ao longo de sua exibição, a novela trouxe discussões sobre corrupção, desigualdade social e valores familiares, temas que permanecem relevantes no Brasil atual.

Quando acaba 'Vale Tudo' e qual será a próxima novela?

O encerramento de Vale Tudo no dia 17 de outubro está alinhada com a estreia da próxima novela das nove, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que estreia em 20 de outubro de 2025.

Mesmo assim, último capítulo de Vale Tudo promete revelar mistérios que permeiam a trama, incluindo a identidade da assassina de Odete Roitman, um dos momentos mais aguardados desde a estreia.

A emissora deve realizar um esquema especial de gravação para garantir que o desfecho seja preservado até a exibição, incluindo possíveis alternativas finais.

