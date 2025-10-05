'Vale Tudo': existiu um concurso para descobrir quem matou Odete Roitman? Entenda

Em 1988, a novela "Vale Tudo", um marco na teledramaturgia brasileira, apresentou ao público um dos maiores mistérios da história da TV: quem matou Odete Roitman?

Interpretada magistralmente pela atriz Beatriz Segall, a vilã se tornou uma das personagens mais emblemáticas da televisão brasileira e rendeu até um concurso para descobrir quem era seu assassino.

Agora, com a chegada da reta final da segunda versão da novelam que conta com Debora Bloch no papel da vilã, a questão veio novamente à tona.

O assassinato de Odete Roitman

O crime aconteceu em uma cena tensa e inesperada. Odete Roitman foi baleada enquanto confrontava Marco Aurélio sobre desfalques financeiros na empresa TCA. Porém, o assassino não era quem muitos suspeitavam.

Leila, personagem de Cássia Kis, esposa ciumenta de Marco Aurélio, chega ao apartamento descontrolada, acreditando estar confrontando a amante de seu marido, Maria de Fátima.

Em um acesso de fúria, Leila dispara uma arma contra uma silhueta atrás da porta e acaba matando Odete por engano, iniciando uma reviravolta surpreendente na trama.

O concurso para descobrir o assassino

A repercussão foi tão grande que, para capitalizar sobre o mistério, foi lançado um concurso promovido pela marca de alimentos Nestlé, convidando os telespectadores a adivinhar quem havia matado Odete.

Cerca de três milhões de cartas foram enviadas para participar, marcando um momento único de interação entre a novela e o público. A pergunta “Quem matou Odete Roitman?” virou um verdadeiro fenômeno cultural e se tornou uma das maiores curiosidades da televisão brasileira.

Para manter o mistério até o último momento, os autores da novela, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, gravaram múltiplos finais para evitar vazamentos. A resposta foi finalmente revelada no dia 6 de janeiro de 1989, com a transmissão do último capítulo que, literalmente, parou o país. Milhões de brasileiros se reuniram em frente à televisão para assistir ao desfecho, marcando uma das maiores audiências da história da TV brasileira. Agora, basta sabem quem deve matar a vilã em 2025.

Como foram os votos?

A promoção tinha como objetivo sortear um prêmio de 5 milhões de cruzados (equivalente hoje a R$ 85.471,43 pelo IPCA). No entanto, apenas 6,3% dos participantes que enviaram cartas acertaram a resposta, apostando corretamente em Leila, personagem de Cássia Kis.