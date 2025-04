'Vale Tudo': onde assistir a versão original da novela?

O remake da novela "Vale Tudo", que estreou na última segunda-feira, 31, é hit do momento e tem gerado grande repercussão nas redes sociais. Mas, para os veteranos, já uma velha conhecida das telinhas.

Lançada em 1988, a primeira versão da novela foi estrelada por Glória Pires, Regina Duarte e Beatriz Segall, e abordou temas como corrupção, ética e ambição, refletindo questões sociais vividas no Brasil naquele período.

Onde assistir à versão original?

A versão original de Vale Tudo pode ser assistida na plataforma de streaming Globoplay, exclusiva para assinantes.

Desde janeiro de 2025, a novela foi incluída no catálogo como parte do projeto de resgate de clássicos da emissora. Os assinantes podem assistir aos episódios completos e reviver os momentos marcantes da trama.

Onde assistir à nova versão?

Aqueles que desejam assistir à nova versão da novela sem precisar esperar o horário de exibição a TV aberta, também podem assistir pelo Globoplay, os capítulos são adicionados na plataforma diariamente algumas horas depois da exibição na televisão.

Na TV, a novela é exibida às 21h20 na Globo.

Enredo da primeira versão

A história é centralizada em Raquel Accioli (Regina Duarte), uma mulher honesta que enfrenta dificuldades financeiras após se separar do marido Rubinho (Daniel Filho).

Ela vive em Foz do Iguaçu com sua filha ambiciosa, Maria de Fátima (Glória Pires), que não mede esforços para ascender socialmente. Após a morte do avô, Fátima vende a casa da família sem avisar a mãe e parte para o Rio de Janeiro em busca de riqueza.

Enquanto Raquel tenta reconstruir sua vida vendendo sanduíches na praia, Fátima manipula pessoas para alcançar seus objetivos, incluindo o milionário Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes).

A novela também destacou personagens marcantes como Odete Roitman (Beatriz Segall), uma empresária sem escrúpulos e mãe de Afonso, que se tornou uma das maiores vilãs da teledramaturgia. O mistério envolvendo sua morte no final da trama é um dos momentos mais lembrados da história da televisão brasileira.