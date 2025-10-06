'Vale Tudo': Odete Roitman morre nesta segunda-feira, 6; saiba o horário da novela

'Vale Tudo': saiba quando a morte de Odete vai ao ar (TV Globo/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h52.
Nesta segunda-feira, 6, a novela "Vale Tudo" exibe um dos capítulos mais esperados de toda a novela: a morte da personagem Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.
O assassinato da vilã representa um momento decisivo que intensifica o suspense da trama.
Odete Roitman é a principal antagonista do remake da novela, que estreou em 2025 e mantém a essência da versão original exibida entre 1988 e 1989.
Na primeira versão, a morte da personagem marcou um divisor de águas, gerando um dos maiores mistérios da teledramaturgia nacional: "Quem matou Odete Roitman?". O mesmo suspense retorna agora, com um enredo que amplia a lista de suspeitos.
No capítulo de hoje, os telespectadores acompanham reviravoltas importantes: Odete descobre que Maria de Fátima está viva, se prepara para uma viagem e, logo após, é assassinada no luxuoso hotel Copacabana Palace.
A cena final, gravada sob sigilo, mostra o momento em que um tiro fatal coloca fim à vida do personagem, gerando suspeitas sobre diversos personagens centrais, como Maria de Fátima, César e Marco Aurélio.
Além da exibição na televisão aberta pela Globo, a novela pode ser assistida pelo serviço de streaming Globoplay, onde os capítulos ficam disponíveis para os assinantes, permitindo que o público acompanhe a trama a qualquer momento.
A novela "Vale Tudo" é exibida às 21h na Globo, e a cena da morte de Odete deve ir ao ar por volta das 21h20.