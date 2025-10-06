Pop

'Vale Tudo': Odete Roitman morre nesta segunda-feira, 6; saiba o horário da novela

Morte de Odete Roitman acontece nesta segunda-feira em um capítulo decisivo

'Vale Tudo': saiba quando a morte de Odete vai ao ar (TV Globo/Divulgação)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h52.

Nesta segunda-feira, 6, a novela "Vale Tudo" exibe um dos capítulos mais esperados de toda a novela: a morte da personagem Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

O assassinato da vilã representa um momento decisivo que intensifica o suspense da trama.

O mistério sobre quem matou Odete

Odete Roitman é a principal antagonista do remake da novela, que estreou em 2025 e mantém a essência da versão original exibida entre 1988 e 1989.

Na primeira versão, a morte da personagem marcou um divisor de águas, gerando um dos maiores mistérios da teledramaturgia nacional: "Quem matou Odete Roitman?". O mesmo suspense retorna agora, com um enredo que amplia a lista de suspeitos.

No capítulo de hoje, os telespectadores acompanham reviravoltas importantes: Odete descobre que Maria de Fátima está viva, se prepara para uma viagem e, logo após, é assassinada no luxuoso hotel Copacabana Palace.

A cena final, gravada sob sigilo, mostra o momento em que um tiro fatal coloca fim à vida do personagem, gerando suspeitas sobre diversos personagens centrais, como Maria de Fátima, César e Marco Aurélio.

Onde Assistir a "Vale Tudo"

Além da exibição na televisão aberta pela Globo, a novela pode ser assistida pelo serviço de streaming Globoplay, onde os capítulos ficam disponíveis para os assinantes, permitindo que o público acompanhe a trama a qualquer momento.

Que horas vai ao ar a morte de Odete?

A novela "Vale Tudo" é exibida às 21h na Globo, e a cena da morte de Odete deve ir ao ar por volta das 21h20. 

Acompanhe tudo sobre:NovelasNovelas da GloboGloboplay

