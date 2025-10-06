'Vale Tudo': morte de Odete Roitman tem 5 suspeitos e 10 finais gravados; entenda

Com a intenção de gerar o mesmo suspense dos anos 80 ao redor da morte de Odete Roitman, a novela "Vale Tudo" inovou na construção de sua reta final com a gravação de dez finais diferentes para o assassinato da vilã.

Essa estratégia da autora Manuela Dias visa preservar o segredo e manter a tensão até o último capítulo, e impedir o vazamento e surpreender o público.

Cinco suspeitos que movimentaram a trama

Ao longo da narrativa, cinco personagens figuram como principais suspeitos do crime: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Cada um deles tem motivos e características que podem causar o desfecho, o que alimenta as teorias e os debates entre os telespectadores.

Nem mesmo o elenco sabe quem será o verdadeiro assassino até a edição final do capítulo.

Além da trama de suspense, o remake de “Vale Tudo” aborda temas fundamentais e atuais como racismo, empoderamento feminino e desigualdade social, conferindo maior profundidade e relevância à narrativa, convidando o público a refletir sobre o Brasil contemporâneo.

Mistério até o último capítulo

Com a exibição final marcada para 17 de outubro, o mistério de "Quem matou Odete Roitman?" seguirá movimentando tanto as redes sociais quanto a programação da Globo, garantindo que a expectativa e o interesse se manterão altos até o estágio da novela.