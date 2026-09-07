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Os erros e acertos do Banco Central na regulação cripto brasileira

Confira a opinião de Nicole Dyskant, CEO e fundadora da RegDoor, no podcast Future of Money desta semana

A CEO e fundadora da RegDoor, Nicole Dyskant

A CEO e fundadora da RegDoor, Nicole Dyskant

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 09h30.

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O Banco Central acertou ao aumentar os requisitos regulatórios para as empresas operarem no mercado de criptomoedas do Brasil? Ou a preocupação com prevenção à lavagem de dinheiro prejudicou a inovação?

No episódio desta semana do podcast Future of Money conversamos com a advogada Nicole Dyskant, CEO e fundadora da RegDoor, uma empresa que ajuda companhias do setor cripto a ficarem em conformidade com a regulação de diversos países.

Assista ao vídeo acima.

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