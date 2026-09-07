Calor extremo muda horário de desfile do 7 de setembro em ao menos seis cidades

O calor alterou o horário do desfile de 7 de Setembro em ao menos seis cidades brasileiras em 2026.

As mudanças foram confirmadas em Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Formosa (GO) e Amparo (SP).

As cidades adotaram estratégias diferentes, algumas anteciparam o início para as primeiras horas da manhã, outras transferiram a programação para o fim da tarde ou para a noite.

Cuiabá leva desfile para a noite com previsão de até 43°C

Em Cuiabá, a concentração de 7 de setembro foi marcada para 18h30. A Prefeitura atribuiu a programação noturna às altas temperaturas e ao tempo seco registrados na capital.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indicava máximas entre 36°C e 43°C nos dias anteriores ao feriado, com umidade relativa do ar entre 15% e 20% nos períodos mais quentes.

O evento terá pontos de hidratação e áreas de descanso ao longo do percurso. Mais de 300 estudantes de cinco escolas municipais devem participar.

Rondonópolis começa às 6h30

Também em Mato Grosso, Rondonópolis antecipou o desfile do feriado para 6h30.

A decisão foi tomada diante das altas temperaturas previstas para o período. O trajeto começa na Rua Domingos de Lima, passa pela Praça Brasil, onde ficará o palanque oficial, e termina na Rua João Pessoa.

Rio Branco troca manhã pelo fim da tarde

Em Rio Branco, o desfile passou das cerca de 8h30, horário adotado em anos anteriores, para 17h.

A decisão do governo estadual também considerou pedidos de mães de estudantes que participam do evento. A estrutura no centro da capital terá pontos de hidratação, ambulâncias, banheiros químicos e arquibancadas.

Há a possibilidade de temperaturas acima de 35°C no Acre durante períodos de calor associados ao El Niño.

Porto Velho terá programação noturna

Em Porto Velho, Rondônia, o desfile de 7 de setembro começa às 18h, na Avenida Santos Dumont.

A programação noturna foi adotada diante das altas temperaturas do verão amazônico. O local terá arquibancadas, estacionamento, banheiros químicos e áreas reservadas para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Formosa antecipa início e muda percurso

Em Formosa, Goiás, a apresentação de 7 de setembro começou às 7h15.

Além da mudança de horário pelo calor, o trajeto foi transferido para a Avenida Tancredo Neves. A definição foi feita pela Prefeitura, pelo Exército e pelas forças de segurança para amenizar o impacto do calor e facilitar a circulação de tropas, veículos pesados e blindados.

Amparo mantém desfile à noite

Em Amparo, no interior de São Paulo, o ato cívico está marcado para 18h, seguido do desfile às 18h30, na Avenida Bernardino de Campos.

É o segundo ano consecutivo em que a cidade realiza a programação do 7 de setembro no período noturno. A escolha busca evitar o calor da manhã.

O desfile terá participação de escolas, fanfarras, forças policiais, Tiro de Guerra e veículos oficiais.

Veja os novos horários dos desfiles de 7 de setembro