Vai ao show da Shakira? Veja melhor estação de metrô para ir e voltar

O aguardado show de Shakira acontece neste sábado, 2, em Copacabana e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas, repetindo o sucesso de público das apresentações de Lady Gaga e Madonna na orla carioca.

A orientação geral das autoridades do Rio de Janeiro é evitar carro e priorizar transporte público. O trânsito em Copacabana terá bloqueios ao longo de todo o sábado, com fechamento total do bairro a partir das 19h.

O metrô é a principal opção para chegar e sair do evento.

Qual é a melhor estação para ir e voltar?

Quem vai ao show da Shakira em Copacabana deve priorizar a estação Siqueira Campos. A recomendação é do próprio MetrôRio, que aponta o local como o principal ponto de embarque e desembarque por ter maior capacidade, dois acessos e estrutura reforçada para controle de fluxo.

As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também atendem a região, mas com restrições e menor capacidade.

Como vão funcionar as estações no sábado?

As três estações do bairro (Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo) terão operação especial neste sábado:

Funcionamento 24 horas: das 5h de sábado até 23h de domingo

Durante a madrugada: abertas sem interrupção

Regras específicas:

Siqueira Campos: principal ponto para ida e volta do show

Cardeal Arcoverde:

Das 16h às 22h: apenas desembarque

Após 22h: apenas embarque com cartão ou NFC

Cantagalo: funcionamento normal dentro da operação especial

As três terão controle de fluxo, o que pode aumentar o tempo de espera dos passageiros.

Como será o funcionamento do restante do metrô

As demais estações do sistema funcionam normalmente até meia-noite de sábado. Após esse horário, elas estarão abertas apenas para desembarque até 7h da manhã de domingo.

O que muda na madrugada (até 7h):

Linha 2 (verde): vai da Pavuna até General Osório/Ipanema

Linhas 1 e 4 (laranja/amarela): vão da Tijuca (Uruguai) até a Barra (Jardim Oceânico)

Integração: você pode trocar de linha em General Osório ou na Central do Brasil

Depois das 7h de domingo:

A operação volta ao padrão mais próximo do normal:

Linha 2: Pavuna até Botafogo

Pavuna até Botafogo Linhas 1 e 4: Uruguai até Jardim Oceânico

O metrô seguira funcionando até 23h.

Vale a pena usar a pulseira de retorno?

O MetrôRio criou uma pulseira para agilizar o embarque na volta e reduzir filas nas estações mais próximas da praia.

Valor: R$ 15,80 (ida + volta)

Venda: das 6h às 22h, nas catracas (exceto em Copacabana)

Validade: da meia-noite até 7h de domingo

A pulseira não é obrigatória. Quem preferir pode usar passagem comum, de R$ 7,90 por trecho.