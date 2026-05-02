Vai ao show da Shakira? Veja melhor estação de metrô para ir e voltar

Shakira em Copacabana: show deve reunir 2 milhões de fãs na praia do Rio de Janeiro (Webert Belício/AgNews)
Repórter
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h04.
O aguardado show de Shakira acontece neste sábado, 2, em Copacabana e deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas, repetindo o sucesso de público das apresentações de Lady Gaga e Madonna na orla carioca.
A orientação geral das autoridades do Rio de Janeiro é evitar carro e priorizar transporte público. O trânsito em Copacabana terá bloqueios ao longo de todo o sábado, com fechamento total do bairro a partir das 19h.O metrô é a principal opção para chegar e sair do evento.
Quem vai ao show da Shakira em Copacabana deve priorizar a estação Siqueira Campos. A recomendação é do próprio MetrôRio, que aponta o local como o principal ponto de embarque e desembarque por ter maior capacidade, dois acessos e estrutura reforçada para controle de fluxo.
As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também atendem a região, mas com restrições e menor capacidade.
As três estações do bairro (Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo) terão operação especial neste sábado:
Siqueira Campos: principal ponto para ida e volta do show
Cardeal Arcoverde:
Das 16h às 22h: apenas desembarque
Após 22h: apenas embarque com cartão ou NFC
Cantagalo: funcionamento normal dentro da operação especial
As três terão controle de fluxo, o que pode aumentar o tempo de espera dos passageiros.Conheça o hotel onde Shakira está hospedada para show no Rio; diária é de R$ 45 mil
As demais estações do sistema funcionam normalmente até meia-noite de sábado. Após esse horário, elas estarão abertas apenas para desembarque até 7h da manhã de domingo.
Linha 2 (verde): vai da Pavuna até General Osório/Ipanema
Linhas 1 e 4 (laranja/amarela): vão da Tijuca (Uruguai) até a Barra (Jardim Oceânico)
Integração: você pode trocar de linha em General Osório ou na Central do Brasil
A operação volta ao padrão mais próximo do normal:
O metrô seguira funcionando até 23h.De ingressos a R$ 20 a show em Copacabana: a história de Shakira com o Rio
O MetrôRio criou uma pulseira para agilizar o embarque na volta e reduzir filas nas estações mais próximas da praia.
Valor: R$ 15,80 (ida + volta)
Venda: das 6h às 22h, nas catracas (exceto em Copacabana)
Validade: da meia-noite até 7h de domingo
A pulseira não é obrigatória. Quem preferir pode usar passagem comum, de R$ 7,90 por trecho.