Netflix fecha acordo bilionário para transmitir a Copa do Mundo Feminina nos EUA

A Netflix deu um dos passos mais ambiciosos de sua história no esporte ao investir cerca de R$ 1 bilhão pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina da Fifa nos Estados Unidos. O acordo fortalece a presença da plataforma nas transmissões ao vivo e coloca o futebol no centro da estratégia de crescimento da empresa.

Os direitos abrangem as edições de 2027, que será disputada no Brasil, e de 2031. A negociação inclui transmissões em inglês e espanhol para o mercado americano, além de conteúdos especiais produzidos para promover o torneio e suas principais estrelas.

Investimento bilionário

Segundo a Bloomberg, o contrato foi fechado por aproximadamente US$ 200 milhões, valor equivalente a mais de R$ 1 bilhão na cotação atual. A cifra supera a estimativa inicial da Fifa, que esperava arrecadar cerca de US$ 120 milhões com a venda dos direitos de transmissão.

O acordo também representa uma mudança importante na comercialização do torneio. Pela primeira vez, os direitos da Copa do Mundo Feminina foram negociados de forma independente da competição masculina no mercado americano. Nas últimas edições, as partidas eram exibidas pela Fox e Telemundo dentro de contratos mais amplos firmados com a Fifa.

Estratégia para o esporte ao vivo

A Copa do Mundo Feminina será a primeira competição de futebol adquirida integralmente pela Netflix. A plataforma pretende complementar as transmissões com séries documentais e conteúdos exclusivos sobre atletas, seleções e bastidores, ampliando o alcance do evento antes mesmo da bola rolar.

Nos últimos anos, a empresa acelerou sua presença no esporte ao vivo com eventos como partidas da NFL e grandes lutas de boxe. O investimento na Copa do Mundo Feminina reforça essa estratégia e amplia o catálogo de atrações transmitidas em tempo real.

Valor foi bem abaixo da Copa Masculina

A cifra ainda está distante do investimento feito na Copa do Mundo Masculina. A Fox, detentora dos direitos exclusivos de transmissão em inglês da edição deste ano nos Estados Unidos, pagou US$ 485 milhões (cerca de R$ 2,47 bilhões) pelo torneio.

Mesmo assim, o acordo da Netflix figura entre os maiores já fechados no esporte feminino. Ele fica atrás apenas do contrato da WNBA, a liga de basquete feminino dos Estados Unidos, cujos direitos de transmissão rendem, em média, US$ 280 milhões (R$ 1,4 bilhão) por temporada. Nesse caso, os jogos são distribuídos entre Disney (ABC e ESPN), Comcast (NBC e Peacock), Paramount (CBS), Scripps (ION) e Versant (USA).

No caso da Copa do Mundo Feminina, a Netflix deve concentrar sozinha os direitos de transmissão nos Estados Unidos. Existe a possibilidade de sublicenciar parte do pacote para emissoras abertas ou de TV por assinatura, mas esse cenário é considerado improvável.

Antes do fechamento do acordo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, chegou a pedir publicamente que emissoras e plataformas apresentassem propostas compatíveis com a importância do torneio. O dirigente criticou ofertas abaixo das expectativas e defendeu uma valorização maior dos direitos da competição feminina.

Brasil receberá a edição de 2027

A próxima Copa do Mundo Feminina acontecerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com o Brasil como país-sede. Será a primeira vez que o principal torneio do futebol feminino será realizado na América do Sul.