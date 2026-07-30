Vale anuncia R$ 8,64 bi em dividendos e JCP; veja quem tem direito

A Vale (VALE3) aprovou nesta quinta-feira, 30, o pagamento de R$ 8,64 bilhões em remuneração aos acionistas, referente à antecipação dos resultados do exercício de 2026. O Conselho de Administração da mineradora definiu um provento bruto de R$ 2,030721898 por ação, que combina juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos.

Do total por ação, R$ 1,568705805 serão distribuídos como JCP e R$ 0,462016093 como dividendos. Na conta da companhia, o valor considera as 4.255.762.795 ações em circulação. Um investidor com mil ações de VALE3, por exemplo, terá direito a cerca de R$ 2.030,00 brutos.

A diferença entre as duas modalidades pesa no bolso do acionista. Os dividendos são isentos de Imposto de Renda, enquanto o JCP sofre retenção de IR na fonte à alíquota vigente, conforme o perfil de cada investidor.

Quem tem direito à remuneração da Vale

Terão direito ao pagamento os acionistas que tiverem papéis da Vale no fechamento do pregão da B3 em 11 de agosto de 2026. A partir de 12 de agosto, as ações passam a ser negociadas ex-dividendo na bolsa brasileira, ou seja, quem comprar VALE3 a partir dessa data não recebe os proventos desta rodada.

O pagamento aos detentores de ações na B3 será realizado em 2 de setembro de 2026.

Para os titulares de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York (NYSE), a record date é 13 de agosto de 2026, com os recibos passando a ser negociados ex-dividendo na mesma data. O crédito aos detentores de ADRs ocorre em 10 de setembro de 2026, por meio do agente depositário da companhia.

A companhia ressalvou que o valor por ação pode sofrer pequena variação até as datas de corte em razão do programa de recompra de ações em curso, que pode elevar o número de papéis em tesouraria — hoje em 183.396.969 ações e/ou ADRs. Caso haja ajuste, a Vale divulgará um aviso aos acionistas com o valor final por ação.