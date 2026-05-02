Shakira muda fórmula de Madonna e Lady Gaga para megashow no Rio

Shakira decidiu seguir um caminho diferente de Madonna e Lady Gaga na preparação para seu megashow em Copacabana, que será neste sábado, 2 de maio. Enquanto as duas artistas apostaram em campanhas mais tradicionais e mantiveram certa distância do público brasileiro antes de suas apresentações, a colombiana intensificou a interação com fãs e passou a alimentar a expectativa de forma mais direta nas redes sociais.

Almost there, Rio!!! Prepping so many surprises for you: guest artists, new wardrobe, songs you’ll love to hear…

Can’t wait to be there… no altar do planeta!! pic.twitter.com/QGld5VagGh — Shakira (@shakira) April 25, 2026

Mais interação com o público

A estratégia tem sido vista como um dos principais diferenciais da passagem de Shakira pelo projeto Todo Mundo no Rio. Nos dias que antecedem o show, a cantora aumentou o volume de publicações voltadas ao público brasileiro, estimulou o engajamento digital e transformou a apresentação em um evento com mobilização que vai além da divulgação institucional. A movimentação contrasta com a postura adotada por Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, que mantiveram campanhas mais centradas no espetáculo em si.

A colombiana até publicou, na última terça-feira, 28, um artigo no jornal O Globo, comparando sua história de vida recente — o divórcio com o ex-jogador Gerard Piqué — com a de milhões de brasileiras, que, assim como ela, se viram em uma situação de abandono e tiveram que reconstruir sua vida.

"Descobri que neste país mais de 40 milhões de lares são comandados por mulheres que sustentam suas famílias com todas as suas forças. Essas mulheres contribuem muito para a economia do país, sem pedir permissão ou buscar os holofotes. Quando vi esse número, fiquei sem palavras por longo tempo. Pensei: nossa, eu sou uma delas. Espero que este show possa ser, mesmo que apenas por uma noite, o espelho em que essas mulheres se reconheçam, porque são elas que carregam hoje, em seus corpos e em seu cotidiano, o DNA mais puro da mulher latina contemporânea.", desabafou a cantora.

Estrutura maior que nos outros shows

A diferença não está apenas na comunicação. Shakira também chega ao Rio cercada por uma operação maior. Segundo informações já divulgadas pela produção, o show da artista terá a maior estrutura já montada em Copacabana dentro do projeto, com palco de 1.345 m², 500 m² de painéis de LED e uma passarela de 25 metros. A montagem supera as estruturas usadas anteriormente por Madonna e Lady Gaga na praia.

Para o show, a Prefeitura do Rio disponibilizou R$ 15 milhões, enquanto para o show da Madonna, por exemplo, o montante gasto foi de R$ 10 milhões.

O tamanho da operação acompanha a expectativa de público. A Prefeitura projeta mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana, com possibilidade de superar a marca registrada por Lady Gaga no ano passado.

Já a plataforma de viagens Omio divulgou nesta quinta-feira, 30, que as reservas para viagens ao Rio de Janeiro durante o show e o fim de semana do Dia do Trabalho aumentaram 123% em comparação com a semana anterior, com base nas viagens de ônibus e avião entre 30 de abril e 2 de maio versus 23 a 25 de abril (quinta a sábado), com viajantes vindos de todo o Brasil, e uma participação de +60% de residentes latino-americanos e internacionais.

Que horas começa o show?

O show principal está previsto para começar às 21h45 (horário de Brasília). A recomendação das autoridades e organizadores é chegar com bastante antecedência, já que a expectativa é de público na casa dos milhões e a área deve lotar horas antes.

Onde assistir ao show ao vivo

Para quem não conseguir ir até Copacabana, a apresentação terá transmissão ao vivo. O show será exibido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.