Tênis usado por Bieber em show do intervalo da final da Copa é leiloado por valor milionário

A apresentação acústica de Justin Bieber com a música “Everything Hallelujah” durante o show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA dividiu opiniões na internet. No entanto, o cantor transformou a repercussão em uma iniciativa positiva ao apoiar uma causa beneficente.

Bieber entrou em campo no primeiro show de intervalo da história do torneio usando um visual exclusivo criado por sua própria marca de roupas, a SKYLRK. Nos pés, ele usou um par de tênis da linha Matter Daddy, em uma colorway bege ainda não lançada oficialmente ao público. De acordo com o Hypebeast, tanto o modelo quanto os demais itens do look, incluindo o fone de ouvido utilizado na apresentação, foram produzidos sob medida e não estão disponíveis para venda.

Após a Copa do Mundo, o artista doou o par de tênis à casa de leilões Christie’s para integrar o leilão One Goal, que arrecada recursos para o FIFA Global Citizen Education Fund. A iniciativa, avaliada em US$ 100 milhões, tem como objetivo ampliar o acesso de crianças ao ensino de qualidade e ao futebol em diferentes regiões do mundo, por meio do apoio a organizações comunitárias e programas educacionais inclusivos.

NOTÍCIAS QUE ENCANTAM! 🤍 Os tênis da sua marca, SKYLRK, usados por Justin Bieber durante sua apresentação na final da Copa do Mundo FIFA 2026 foram leiloados por US$ 26.400 em um leilão beneficente. Além da arrecadação, a SKYLRK também doará a mesma quantia ao FIFA Global… pic.twitter.com/wvs4Y4YZQB — Justin Bieber Brasil (@jbieberbrs) July 30, 2026

As primeiras ofertas pelos tênis variavam entre US$ 2 mil e US$ 4 mil, valor considerado expressivo para um item usado por apenas alguns minutos durante a apresentação. No entanto, a Christie’s confirmou na quarta-feira que o lance vencedor alcançou US$ 26,4 mil quando o leilão foi encerrado. Além da doação do produto, a SKYLRK informou que igualou integralmente o valor arrecadado, destinando a mesma quantia para a causa beneficente.

Bieber integrou o estrelado show de intervalo promovido pela Topps e produzido pela Global Citizen, que contou ainda com participações de Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel acompanhado pela New York Philharmonic, os Muppets e dezenas de bailarinos ao longo de 11 minutos de espetáculo. A curadoria do evento teve participação de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O cantor não foi o único artista a contribuir com o leilão One Goal. Outros participantes do show, como Shakira e BTS, também disponibilizaram itens exclusivos para arrecadar fundos. O leilão foi aberto em 22 de julho e encerrado na quarta-feira.