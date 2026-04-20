Bússola

Um conteúdo Bússola

70% dos consumidores priorizam conforto na moda esportiva, diz pesquisa

Seguindo perspectiva global que prevê crescimento da categoria no varejo de moda, conforto, versatilidade e design passam a orientar decisão de compra

São Silvestre: centenário da corrida de rua é comemorado com coleção da Asics (Asics/Divulgação)

São Silvestre: centenário da corrida de rua é comemorado com coleção da Asics (Asics/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h00.

As roupas athleisure, que combinam funcionalidade para esportes e lazer, estão ganhando espaço no varejo de moda. Para as empresas que trabalham com elas, é importante saber que 70% dos consumidores afirmam priorizar o conforto como critério decisivo de compra.

48% declaram valorizar a função original esportiva das peças e o uso ainda encontra barreiras em ocasiões sociais mais formais — cenário apontado por mais de 60% dos respondentes. 

O estudo feito pela Privalia, ecossistema digital de moda e lifestyle, que observou também que sua categoria esportiva cresceu 8,3% em receita, acompanhada de um aumento de 5% no valor médio do pedido.

O impulso da empresa veio sobretudo pela procura por peças versáteis e com apelo urbano, como leggings, tops, macaquinhos e tênis pensados para transitar entre diferentes momentos do dia.

Movimento pode se tornar tendência

“O conforto deixou de ser um atributo complementar e passou a ser um critério central de decisão. Hoje, o consumidor busca roupas que acompanhem a vida real, sem a necessidade de escolher entre funcionalidade e estética”, diz Mayra Palacios, CMO da Privalia.

A executiva ainda detalhou que a marca vem fortalecendo seu portfólio com marcas que dialogam diretamente com essa nova lógica de consumo, movimento que preve ser replicado por outras varejistas.

“O consumidor está mais pragmático, mais consciente do custo-benefício e menos disposto a abrir mão do conforto. O athleisure não é apenas uma tendência, ele traduz uma mudança profunda de comportamento e já faz parte da forma como as pessoas vivem, trabalham e consomem moda, conclui Mayra.

 

Acompanhe tudo sobre:Moda

Mais de Bússola

IA na NR-1: entenda o papel das máquinas na saúde mental humana

Consultoria aposta em branding com comunicação integrada para crescer 15%

O fim do link na bio: como o social commerce está mudando o varejo de moda

Vendas B2B: como trocar a briga de preço pela construção de valor

Mais na Exame

Pop

Cachê de Justin Bieber no Coachella é 18% da menor economia do mundo

Marketing

Coachella não é apenas um festival, mas vitrine para marcas e creators

Mercados

Choque no alumínio pode levar preço do metal a US$ 4 mil por tonelada

Negócios

Ele vai faturar R$ 44 milhões com negócio para brasileiro investir no 'sonho americano'