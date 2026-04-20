70% dos consumidores priorizam conforto na moda esportiva, diz pesquisa

As roupas athleisure, que combinam funcionalidade para esportes e lazer, estão ganhando espaço no varejo de moda. Para as empresas que trabalham com elas, é importante saber que 70% dos consumidores afirmam priorizar o conforto como critério decisivo de compra.

48% declaram valorizar a função original esportiva das peças e o uso ainda encontra barreiras em ocasiões sociais mais formais — cenário apontado por mais de 60% dos respondentes.

O estudo feito pela Privalia, ecossistema digital de moda e lifestyle, que observou também que sua categoria esportiva cresceu 8,3% em receita, acompanhada de um aumento de 5% no valor médio do pedido.

O impulso da empresa veio sobretudo pela procura por peças versáteis e com apelo urbano, como leggings, tops, macaquinhos e tênis pensados para transitar entre diferentes momentos do dia.

Movimento pode se tornar tendência

“O conforto deixou de ser um atributo complementar e passou a ser um critério central de decisão. Hoje, o consumidor busca roupas que acompanhem a vida real, sem a necessidade de escolher entre funcionalidade e estética”, diz Mayra Palacios, CMO da Privalia.

A executiva ainda detalhou que a marca vem fortalecendo seu portfólio com marcas que dialogam diretamente com essa nova lógica de consumo, movimento que preve ser replicado por outras varejistas.

“O consumidor está mais pragmático, mais consciente do custo-benefício e menos disposto a abrir mão do conforto. O athleisure não é apenas uma tendência, ele traduz uma mudança profunda de comportamento e já faz parte da forma como as pessoas vivem, trabalham e consomem moda”, conclui Mayra.