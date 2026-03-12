Lavar roupa nova antes de usar? Vídeo no TikTok levanta dúvida

Um vídeo viral no TikTok reacendeu uma dúvida comum entre consumidores: é necessário lavar roupas novas antes de usá-las? Na publicação, uma mulher mostrou fotos de braços, pernas e rosto cobertos por urticária, que ela atribuiu ao uso de um vestido recém-comprado pela internet.

#allergicreaction #becareful #dermatitis #12hourslater ♬ Oh No - Kreepa @becs_4848 Me so happy i found a cute dress off SHEIN…. Horrible allergice reaction and yes i did my reserach before dropping the SHEIN name. BE CAREFUL WASH YOUR CLOTHES FIRST NO MATTER WHAT i alway wash my clothes as soon as i get them but i clearly did forget on this day. This rash is all over my whole body that the dress touched! #shein

Relatos semelhantes também aparecem com frequência em fóruns online, onde usuários descrevem coceira, manchas vermelhas e irritação na pele após vestir roupas novas pela primeira vez.

Segundo o jornal The New York Times, dermatologistas alertam que esse tipo de reação pode ocorrer e está relacionado a substâncias presentes nos tecidos ou acumuladas durante o processo de fabricação e armazenamento das peças.

Irritação na pele

De acordo com a dermatologista Susan Massick, do Centro Médico Wexner da Universidade Estadual de Ohio, é relativamente comum pacientes relatarem irritação causada por roupas recém-compradas. As reações tendem a surgir principalmente em áreas de atrito, como axilas, cintura, pescoço e virilha.

Outra especialista, a dermatologista Shamsa Kanwal, explica que roupas novas podem conter diferentes substâncias capazes de irritar a pele ou provocar reações alérgicas.

Entre os possíveis fatores estão poeira acumulada durante o armazenamento, resíduos químicos do processo de fabricação e produtos aplicados nos tecidos para melhorar sua aparência e durabilidade.

Substâncias químicas usadas na fabricação de roupas

Durante a produção têxtil, diversas substâncias são utilizadas para deixar as roupas mais resistentes ou esteticamente atraentes.

Entre elas estão fungicidas, fragrâncias, agentes de acabamento e produtos antimanchas, que ajudam a evitar mofo, reduzir rugas e manter o tecido com aparência nova.

Segundo especialistas, os corantes têxteis, especialmente os chamados corantes azoicos, são uma das causas mais comuns de irritação na pele. Esses compostos são frequentemente usados em tecidos sintéticos, como o poliéster.

Outras substâncias que podem provocar reações incluem formaldeído, utilizado para reduzir amassados, e resíduos de pesticidas encontrados em algumas peças de algodão.

Uma pesquisa realizada em 2022 por cientistas da Universidade Rovira i Virgili, na Espanha, analisou 120 peças de roupas destinadas a bebês, crianças pequenas e gestantes.

Os pesquisadores encontraram formaldeído em cerca de 20% das amostras analisadas. Segundo o pesquisador Joaquim Rovira Solano, coautor do estudo, um ciclo simples de lavagem em água fria foi suficiente para remover grande parte da substância.

Lavar roupas novas ajuda?

Especialistas afirmam que lavar roupas antes do primeiro uso pode ajudar a reduzir alguns possíveis irritantes, como excesso de corantes, fragrâncias e resíduos químicos.

No entanto, alguns tratamentos aplicados aos tecidos são desenvolvidos para resistir a várias lavagens, como retardantes de chama e revestimentos antimicrobianos, que podem permanecer nas peças por mais tempo.

Segundo Sylvana Brickley, enfermeira especializada em dermatologia do Lahey Hospital and Medical Center, pessoas com maior sensibilidade na pele podem apresentar reações mesmo após a lavagem das roupas.

O que fazer em caso de reação na pele?

Caso apareçam sintomas como vermelhidão, coceira ou irritação, especialistas recomendam evitar o contato com a peça que provocou a reação.

A dermatologista Massick destaca que na maioria dos casos trata-se de dermatite de contato irritativa, uma reação comum que geralmente desaparece após a remoção do agente que causou a irritação.

Se os sintomas persistirem ou forem intensos, a recomendação é procurar orientação médica.

Assim, embora nem todas as roupas novas causem problemas, especialistas afirmam que lavar as peças antes de usá-las pode ser uma medida simples para reduzir o risco de irritação na pele, sobretudo para as pessoas mais sensíveis.