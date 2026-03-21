Ciência

Como o estresse desencadeia crises de eczema?

Entenda como o estresse ativa um efeito em cadeia que chega até a pele

Estresse: O elo entre mente e pele acaba de ficar mais claro (Ladanifer/iStock /Getty Images)

Estresse: O elo entre mente e pele acaba de ficar mais claro (Ladanifer/iStock /Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 18h11.

A relação entre estresse e eczema sempre foi percebida por quem convive com a doença, mas ainda faltava entender exatamente como isso acontece dentro do corpo. Agora, um novo estudo, publicado nessa quinta-feira, 19, na revista Science, começa a preencher essa lacuna ao mostrar que o problema não é só hormonal ou emocional, mas também neurológico.

Estresse 'ativa' o eczema'

Pesquisadores identificaram uma rede de neurônios que reage diretamente ao estresse e se conecta com o sistema imunológico da pele. Quando o corpo entra em estado de tensão, esses neurônios são ativados e enviam sinais que estimulam células imunológicas na pele, aumentando a inflamação e piorando os sintomas do eczema.

Isso ajuda a explicar por que crises podem surgir justamente em momentos de pressão. O processo não começa na pele, mas no cérebro. A resposta ao estresse ativa esse “circuito” entre sistema nervoso e imunidade, criando um efeito em cadeia que termina na inflamação visível na pele.

Tudo conectado no corpo humano

Outro ponto importante é que essa descoberta mostra como o eczema não é apenas uma condição local. Ele envolve uma comunicação constante entre diferentes partes do corpo. O cérebro percebe o estresse, os neurônios reagem, e o sistema imunológico responde de forma exagerada na pele. Esse caminho ajuda a entender por que tratamentos focados só na superfície nem sempre resolvem o problema por completo.

Apesar disso, o estresse continua sendo um gatilho, não a causa única da doença. O eczema ainda depende de fatores como genética e ambiente. Mas entender esse mecanismo abre espaço para novas abordagens, que podem ir além de cremes e incluir estratégias para controlar essa comunicação entre cérebro e pele.

No fim, a descoberta reforça uma ideia que muita gente já sentia na prática: o que acontece na mente não fica só na mente. No caso do eczema, ele pode aparecer diretamente na pele.

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