Último show da Xuxa: veja data e quanto custam os ingressos

A Rainha dos Baixinhos anuncia 'O Último Voo da Nave' para celebrar carreira e reencontrar fãs

Xuxa: veja como adquirir os ingressos do 'O Último Voo da Nave' (CCXP/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15h05.

Nesta terça-feira, 3, a Xuxa anunciou uma apresentação única para celebrar sua carreira: "O Último Voo da Nave". O show vai acontecer em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

No anúncio oficial em seu Instagram, Xuxa escreveu que "a magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no 'Último Voo da Nave'! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas."

Quanto custam os ingressos?

A pré-venda dos ingressos começa na próxima quinta-feira, 4, às 10h, e vai até dia 6 deste mês para clientes do Itaú, que contam com 15% de desconto e parcelamento em até 3x sem juros. 

A venda geral abre dia 8, ao meio-dia. Os preços vão de R$97,50 (meia) a R$595,00 (inteira).

