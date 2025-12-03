Último show da Xuxa: veja data e quanto custam os ingressos

Nesta terça-feira, 3, a Xuxa anunciou uma apresentação única para celebrar sua carreira: "O Último Voo da Nave". O show vai acontecer em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

No anúncio oficial em seu Instagram, Xuxa escreveu que "a magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no 'Último Voo da Nave'! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 30e (@30ebr)

Quanto custam os ingressos?

A pré-venda dos ingressos começa na próxima quinta-feira, 4, às 10h, e vai até dia 6 deste mês para clientes do Itaú, que contam com 15% de desconto e parcelamento em até 3x sem juros.

A venda geral abre dia 8, ao meio-dia. Os preços vão de R$97,50 (meia) a R$595,00 (inteira).