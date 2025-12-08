Show da Xuxa: venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

A apresentadora e cantora Xuxa anunciou um show único para celebrar sua carreira. Intitulado “O Último Voo da Nave”, o espetáculo será realizado em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

No anúncio oficial em seu Instagram, Xuxa escreveu que "a magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no 'Último Voo da Nave'! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas."

A venda geral de ingressos começa nesta segunda-feira, 8, veja os valores e como comprar.

Que horas começa a venda geral de ingressos para o show da Xuxa

A venda geral dos ingressos para o show da Xuxa começa nesta segunda-feira, 8 de dezembro, ao meio-dia, no formato online, e a partir das 13h na bilheteria oficial.

Onde comprar ingressos para o show da Xuxa

As vendas online acontecem pelo site da Eventim.

A bilheteria oficial funciona no Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes, em São Paulo. O atendimento ocorre de terça a sábado, das 10h às 17h, sem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos no local.

Quanto custam os ingressos do show da Xuxa

Os preços variam conforme o setor e o tipo de ingresso. Os valores vão de R$ 97,50 (meia-entrada) a R$ 595,00 (inteira).

Veja os preços por setor:

Cadeira superior: R$ 97,50 (meia) | R$ 136,50 (entrada social) | R$ 195,00 (inteira)

Pista: R$ 147,50 (meia) | R$ 206,50 (entrada social) | R$ 295,00 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 182,50 (meia) | R$ 255,50 (entrada social) | R$ 365,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 297,50 (meia) | R$ 416,50 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)

O Pacote VIP Pit A e Pit B custa de R$ 1.197,50 (meia), R$ 1.316,50 (entrada social) e R$ 1.495,00 (inteira) e inclui ingresso de Pista Premium, acesso a área exclusiva próxima ao palco e open bar. A modalidade é proibida para menores de 18 anos, mesmo acompanhados.

Crianças podem entrar no show da Xuxa?

A classificação etária permite a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos acompanhados dos responsáveis. Jovens de 16 e 17 anos podem entrar desacompanhados.